Daniel Vorcaro está preso por esquema de fraude financeiraBanco Master/Divulgação
Mensagens apontam festa de Daniel Vorcaro com presença de 120 mulheres
Evento teria sido organizado para conseguir aliados e estreitar laços para os interesses do banqueiro, preso por fraude financeira
Eduardo orientou verba de Vorcaro para 'Dark Horse' nos EUA, diz PF
Segundo a investigação, o ex-banqueiro foi o responsável pelo 'financiamento ilícito' da produção cinematográfica
PF: ex-chefe de supervisão do BC recebeu R$ 500 mil mensais de Vorcaro
Investigação aponta que ao menos um dos valores chegou a R$ 760 mil, segundo mensagens trocadas entre o advogado e empresário Fabio Zettel
PSOL-Rede pede cassação de Frias por quebra de decoro no caso Dark Horse
Representação relaciona o deputado a suspeitas envolvendo o uso de emendas e movimentações financeiras ligadas à produtora do filme
PF conclui que Vorcaro fabricava reputação para conter críticas na web
Empresário demandou que Luiz Mourão, o 'Sicário', publicasse comentários positivos em notícias da venda do Master ao BRB, diz investigação
STF: Zanin pede a Fachin acesso a todo material de celular de Vorcaro
Solicitação acontece após Alexandre de Moraes requerer ao presidente da Corte a retirada do sigilo sobre todos os documentos do caso Master
Fachin dá 24h para Mendonça retirar sigilo completo do caso Master
Presidente do Supremo Tribunal Federal atende a um pedido da PGR e do ministro Alexandre de Moraes
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