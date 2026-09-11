Daniel Vorcaro está preso por esquema de fraude financeira - Banco Master/Divulgação

Daniel Vorcaro está preso por esquema de fraude financeiraBanco Master/Divulgação

Publicado 11/09/2026 14:06 | Atualizado 11/09/2026 16:24

De acordo com a publicação, a festa ocorreu em São Paulo, em outubro de 2023, com a presença de 20 homens, além da quantidade seis vezes maior de mulheres. O objetivo era ter "meninas novas" de agências de modelos, sem permissão de uso de celular.

"Só menina nova. Metade de fora e as daqui conhecemos. Se vazar, eu estou morto. Peguei equipe só de controle disso. Não vai vazar nada. Não será a primeira nem última. E outra: a festa vai ser bacana. Se alguém falar algo, era evento do banco para parceiros de Halloween", disse Vorcaro em mensagens com Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações durante o governo Jair Bolsonaro.

Ainda segundo a Piauí, Faria participou da organização da festa, que aconteceu no Madame Underground Club, conhecido como Madame Satã, no bairro Bela Vista. Ele teria ficado responsável por articular os convidados masculinos. Em conversas com Vorcaro, Fábio, que já foi deputado federal, chegou a mencionar os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, além do ministro Dias Toffoli.

O promoter Tiago Polo auxiliou no convite a mulheres. O evento contou com DJs europeus e brasileiros e tinha festa à fantasia como tema.

Apesar da organização restringir a entrada com celulares, com objetivo de evitar registros e divulgação, no dia seguinte, apareceu um vídeo publicado nas redes sociais feito por uma convidada. Vorcaro teria ficado irritado e pediu para que Polo falasse com a mulher para apagar o conteúdo.

As conversas são analisadas pela Polícia Federal. A presença dos políticos citados não foi confirmada. Todos tinham agenda de trabalho no dia. A reportagem ainda não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para manifestação.