Tarcísio defendeu que o corporativismo e o silêncio deem lugar à transparênciaReprodução / CNN Brasil
"Acho que não afeta, não. A gente tem defendido, desde o primeiro momento, uma investigação ampla. As pessoas precisam ter noção do que está acontecendo", declarou.
Tarcísio foi questionado sobre os possíveis efeitos eleitorais da investigação envolvendo a relação de Flávio com Daniel Vorcaro e o financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o "Dark Horse".
Na resposta, o governador afirmou que o País vive um momento de "exaustão ética" e associou esse cenário à descrença do eleitor. "A gente precisa resgatar a crença nas boas políticas públicas, nas boas propostas, e não é o que está acontecendo", disse.
Tarcísio também defendeu que o corporativismo e o silêncio deem lugar à transparência, à apuração e à responsabilização. Segundo ele, os fatos precisam ser esclarecidos para orientar as escolhas do eleitorado.
"Eu defendo ampla investigação, transparência, que tudo venha à tona, e que o eleitor possa saber, que o brasileiro possa saber o que está acontecendo. Está na hora de passar o Brasil a limpo", afirmou.
Na semana passada, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Flávio seja investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção no financiamento do filme, com recursos de Vorcaro, do Master.
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