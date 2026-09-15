Vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) foi liberada para pessoas com 85 anos ou mais nesta terça-feira - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) foi liberada para pessoas com 85 anos ou mais nesta terça-feiraCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 15/09/2026 15:45

O Ministério da Saúde disponibiliza, a partir desta terça-feira (15), a nova vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) para pessoas com 85 anos ou mais. O imunizante combate a doença pneumocócica e as formas graves dela, como pneumonia ou meningite, e se encontra disponível em todo o Sistema Único de Saúde (SUS)

LEIA MAIS: Tarcísio diz que caso Master não afeta campanha à reeleição

O novo imunizante, incorporado no Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano para crianças menores de 5 anos, amplia a proteção contra 20 sorotipos de Streptococcus pneumoniae. A bactéria é apontada como a causa mais comum de infecções respiratórias em todas as faixas etárias.

Dados da pasta informam que a taxa de mortalidade por pneumonia foi de 743,1 por 100 mil habitantes em 2025 entre pessoas na faixa etária de 85 anos ou mais. Diante dos números, o Ministério afirma que o objetivo é contribuir para reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre as pessoas mais idosas.

Esquema de vacinação

A recomendação da Pneumo 20 considera o histórico de vacinação contra a doença. Existem diferentes orientações para o esquema vacinal:



- 85 anos ou mais, sem vacinação pneumocócica prévia: 1 dose única da Pneumo 20.

- Recebeu apenas 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15: 1 dose da Pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de 2 meses.

- Recebeu apenas 1 dose de Pneumo 23: 1 dose da Pneumo 20, com intervalo mínimo de 1 ano.

- Recebeu 2 doses de Pneumo 23: não há indicação de Pneumo 20 na estratégia.

- Recebeu 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15 + 1 dose de Pneumo 23: não há indicação de Pneumo 20 na estratégia.

Como identificar os sinais da doença

Os sintomas mais comuns incluem tosse com catarro espesso ou amarelado, febre alta, calafrios, falta de ar, respiração rápida e dor no peito ou nas costas, muitas vezes com sensação de aperto. Cansaço extremo, mal-estar generalizado e alterações na pressão também são frequentes.



Eles podem variar conforme a gravidade e o causador da infecção. A febre, por exemplo, nem sempre se manifesta. Além disso, algumas pessoas chegam a apresentar enjoo, diarreia e falta de apetite. Em idosos, um sinal de alerta importante — e às vezes o único — é a confusão mental repentina.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.