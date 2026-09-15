e-SUS Regulação passa a reunir pedidos, autorizações e agendamentos da rede pública de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

e-SUS Regulação passa a reunir pedidos, autorizações e agendamentos da rede pública de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/09/2026 10:57

Esperar por uma consulta ou exame costuma trazer uma segunda dúvida além de quando será o atendimento: afinal, em que lugar da fila está o pedido? Em Rio das Ostras, essa rotina começa a mudar com a implantação do e-SUS Regulação , sistema do Ministério da Saúde que reúne em uma única plataforma solicitações, autorizações e agendamentos da rede pública.

A mudança coloca o pedido do paciente dentro de um fluxo digital, desde a solicitação feita na unidade de saúde até a marcação do procedimento. A proposta é reduzir listas paralelas, evitar pedidos duplicados e dar à gestão uma visão mais precisa da demanda.

O caminho começa na própria Unidade Básica de Saúde ou Unidade de Saúde da Família. Durante a consulta, se o médico identificar a necessidade de um exame ou atendimento com especialista, a solicitação será registrada no sistema e receberá um código exclusivo.

A partir daí, o pedido segue para avaliação da equipe técnica da Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria, a COGA. Se estiver dentro dos critérios do SUS, será autorizado e encaminhado para agendamento conforme a disponibilidade da rede.

Quando houver vaga na rede municipal, o paciente será avisado pela unidade onde recebeu atendimento. Se o procedimento precisar ocorrer em uma unidade estadual ou conveniada, a COGA fará a articulação necessária e repassará as informações para a unidade de origem, que comunicará ao paciente o dia, horário e local.

O código acompanha cada solicitação e deverá ser apresentado no local do atendimento. Além de facilitar a identificação do pedido, o mecanismo ajuda a confirmar a realização do procedimento e permite maior controle sobre os serviços executados.

Outra mudança importante está nas próprias filas. O sistema pode impedir solicitações repetidas para o mesmo paciente, evitando que um único pedido apareça em diferentes registros e altere artificialmente o tamanho da demanda.

A espera também não será definida apenas pela ordem de chegada. O e-SUS Regulação permite considerar a prioridade clínica indicada pela equipe técnica. Dessa forma, casos que exigem atenção mais rápida podem avançar antes de procedimentos eletivos de menor urgência.

Com as informações centralizadas, a gestão também passa a acompanhar dados como volume de solicitações, tempo de espera e tipos de procedimentos mais procurados. O objetivo é usar esse retrato da demanda para definir prioridades e organizar melhor a oferta de consultas e exames.

A implantação representa uma mudança principalmente para os atendimentos de média e alta complexidade. Em vez de o paciente precisar circular por diferentes setores para acompanhar uma solicitação, a proposta é concentrar o processo na rede de origem e integrar as etapas da regulação.

O sistema também reduz a dependência de documentos físicos e integra informações aos fluxos do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, conforme o tipo de atendimento. O acesso aos dados segue regras de segurança e proteção previstas na Lei Geral de Proteção de Dados.

O e-SUS Regulação é destinado a consultas, exames e procedimentos eletivos. Situações de urgência e emergência continuam fora desse fluxo. Nesses casos, o paciente deve procurar diretamente uma UPA ou o Pronto-Socorro Municipal.

A implantação é conduzida pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Governança e Transformação Digital. Na prática, a proposta é transformar uma das etapas mais sensíveis do atendimento público em um processo mais organizado, rastreável e transparente.