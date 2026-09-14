Unidade móvel leva serviços de saúde animal gratuitos e aproxima atendimento dos moradores de Rocha Leão - Foto: Divulgação

Unidade móvel leva serviços de saúde animal gratuitos e aproxima atendimento dos moradores de Rocha LeãoFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2026 12:05

Cuidar de um animal também significa ter acesso a serviços de saúde, orientação e prevenção. Em Rio das Ostras, essa estrutura chega nesta terça e quarta-feira, 15 e 16, mais perto dos moradores com o projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas, que leva atendimento veterinário gratuito para diferentes comunidades do município . Em Rocha Leão, a unidade móvel estará na Praça, ao lado do Posto de Saúde, com serviços voltados a cães e gatos.

A proposta vai além de uma ação pontual. O atendimento móvel cria um canal direto entre o serviço público e os tutores, levando para dentro das comunidades procedimentos e orientações que podem fazer diferença na saúde dos animais e na rotina das famílias.

Entre os serviços oferecidos está a castração de cães e gatos. O procedimento é realizado mediante agendamento prévio e integra as medidas de controle populacional, contribuindo para evitar ninhadas indesejadas e reduzir, a longo prazo, o número de animais em situação de abandono.

A unidade também oferece orientação veterinária gratuita. Os tutores podem receber informações sobre prevenção de doenças, cuidados básicos e guarda responsável, fortalecendo a participação dos responsáveis na proteção e no acompanhamento da saúde dos animais.

O atendimento é organizado pela Coordenadoria de Saúde Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A estrutura móvel permite que os serviços alcancem moradores fora dos pontos fixos de atendimento, ampliando a cobertura e aproximando a política de proteção animal da população.

Para a castração, o primeiro passo é realizar o cadastro pelo aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital. O procedimento pode ser feito pelo celular ou computador.

Depois do cadastro, o tutor deve selecionar Rio das Ostras, acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e entrar na área de Saúde Animal. Em seguida, deve escolher o serviço de castração de cães e gatos, verificar os critérios exigidos e preencher os dados solicitados sobre o responsável e o animal.

O agendamento depende da existência de vagas e do atendimento aos critérios definidos para o procedimento. Por isso, a consulta às regras faz parte do próprio processo de acesso ao serviço.

A unidade estará em Rocha Leão a partir das 8h, nos dias previstos na programação. A castração exige agendamento, mas as orientações veterinárias fazem parte da proposta de atendimento oferecida pela equipe.

Ao levar o serviço para perto de quem precisa, o Bem-Estar Animal Sobre Rodas amplia o acesso aos cuidados com cães e gatos e fortalece uma frente que envolve saúde, prevenção, responsabilidade e proteção animal. Para os tutores, fica mais simples saber onde buscar orientação e como entrar no processo para conseguir o atendimento.