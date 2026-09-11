Consumidores de Rio das Ostras podem consultar condições especiais para regularização de débitos durante o Mês do Cliente - Foto: Divulgação

Consumidores de Rio das Ostras podem consultar condições especiais para regularização de débitos durante o Mês do ClienteFoto: Divulgação

Publicado 11/09/2026 11:58

A campanha faz parte do Mês do Cliente e segue até 30 de setembro. A proposta é facilitar a regularização para consumidores que possuem contas em aberto, com diferentes formas de pagamento disponíveis durante a negociação.

Segundo a concessionária, os débitos podem ser quitados por Pix, cartão de débito ou cartão de crédito. No caso do crédito, podem incidir juros cobrados pela operadora.

A condição pode representar um alívio para famílias que acumularam pendências e agora procuram uma forma de reorganizar as despesas. O percentual de desconto depende das condições aplicáveis a cada negociação.

Como negociar os débitos com a Rio+Saneamento

Os moradores podem consultar as condições e iniciar a negociação sem precisar sair de casa. O atendimento está disponível pelo telefone 0800 772 1027 e pela Agência Virtual da Rio+Saneamento.

Outra alternativa é utilizar o aplicativo Cliente Rio+, disponível para celulares com sistemas iOS e Android.

Quem prefere o atendimento presencial também pode procurar a loja da concessionária na Avenida Brasil, 597, no bairro Extensão do Bosque. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

A campanha termina em 30 de setembro. Por isso, quem possui débitos e pretende aproveitar as condições oferecidas precisa realizar a negociação dentro do período estabelecido.