A ação foi realizada por equipes do PATAMO da 3ª Companhia, que reforçaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre um homem que estaria ligado ao abastecimento de pontos de venda de drogas na comunidade.
Os policiais intensificaram as buscas e montaram um cerco na localidade. Um homem com as características repassadas às equipes foi localizado, mas, segundo a PM, tentou escapar ao perceber a aproximação dos agentes.
Durante a fuga, ele acabou alcançado e detido. No caminho percorrido pelo suspeito, os policiais encontraram uma mochila. Dentro dela havia grande quantidade de entorpecentes e dinheiro.
Polícia apreende cocaína e outros materiais no Âncora Segundo o 32º BPM, a apreensão reuniu 159 pinos de cocaína, com peso total de 1.097,1 gramas, além de oito seringas contendo cannabis, que somaram 52,8 gramas. Também foram encontrados R$ 57 em dinheiro.
O homem foi preso e levado, junto com todo o material apreendido, para a 128ª DP, em Rio das Ostras. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso. De acordo com o registro divulgado pela PM, os crimes atribuídos ao suspeito são tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A ocorrência faz parte das ações de repressão ao comércio de entorpecentes realizadas pelo 32º BPM em sua área de atuação. O batalhão informou que mantém o policiamento e as operações intensificados em diferentes pontos sob sua responsabilidade.
A apreensão representa a retirada de mais de um quilo de cocaína de circulação, além de outras substâncias que, segundo a Polícia Militar, estavam na mochila localizada durante a tentativa de fuga.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.