Mochila com mais de 1 kg de cocaína foi localizada durante operação do 32º BPM no Âncora - Foto: Divulgação

Mochila com mais de 1 kg de cocaína foi localizada durante operação do 32º BPM no ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2026 15:46

Uma mochila deixada para trás durante uma tentativa de fuga acabou levando os policiais a uma apreensão de mais de 1 quilo de cocaína em Rio das Ostras. A ocorrência foi registrada na comunidade do Âncora, durante uma operação do 32º Batalhão de Polícia Militar.

A ação foi realizada por equipes do PATAMO da 3ª Companhia, que reforçaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre um homem que estaria ligado ao abastecimento de pontos de venda de drogas na comunidade.

Os policiais intensificaram as buscas e montaram um cerco na localidade. Um homem com as características repassadas às equipes foi localizado, mas, segundo a PM, tentou escapar ao perceber a aproximação dos agentes.

Durante a fuga, ele acabou alcançado e detido. No caminho percorrido pelo suspeito, os policiais encontraram uma mochila. Dentro dela havia grande quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Polícia apreende cocaína e outros materiais no Âncora

Segundo o 32º BPM, a apreensão reuniu 159 pinos de cocaína, com peso total de 1.097,1 gramas, além de oito seringas contendo cannabis, que somaram 52,8 gramas. Também foram encontrados R$ 57 em dinheiro.

O homem foi preso e levado, junto com todo o material apreendido, para a 128ª DP, em Rio das Ostras. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso. De acordo com o registro divulgado pela PM, os crimes atribuídos ao suspeito são tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ocorrência faz parte das ações de repressão ao comércio de entorpecentes realizadas pelo 32º BPM em sua área de atuação. O batalhão informou que mantém o policiamento e as operações intensificados em diferentes pontos sob sua responsabilidade.

A apreensão representa a retirada de mais de um quilo de cocaína de circulação, além de outras substâncias que, segundo a Polícia Militar, estavam na mochila localizada durante a tentativa de fuga.