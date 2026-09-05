Motorista acusado de estupro foi preso em flagrante após ser localizado por policiais civis no Centro de Rio das Ostras - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Motorista acusado de estupro foi preso em flagrante após ser localizado por policiais civis no Centro de Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 05/09/2026 16:20 | Atualizado 05/09/2026 16:21

Rio das Ostras - Uma viagem que deveria terminar em Rio das Ostras terminou em uma delegacia e com uma prisão em flagrante. Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de violência sexual durante o trajeto entre o Rio de Janeiro e o município. O motorista, de 38 anos, Uma viagem que deveria terminar em Rio das Ostras terminou em uma delegacia e com uma prisão em flagrante. Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de violência sexual durante o trajeto entre o Rio de Janeiro e o município. O motorista, de 38 anos, foi localizado horas depois por agentes da 128ª DP e preso

A adolescente procurou a delegacia acompanhada da mãe e relatou aos policiais que estava em um veículo solicitado por meio do aplicativo BlaBlaCar. Segundo o depoimento, ela embarcou no Rio de Janeiro em um carro prata conduzido pelo suspeito. Outros passageiros também estavam no automóvel no início da viagem.

Conforme o relato apresentado à polícia, ao longo do percurso os demais passageiros deixaram o veículo e a adolescente permaneceu sozinha com o motorista. Houve uma aproximação entre os dois, inicialmente descrita como um flerte. A investigação, no entanto, considera que essa aproximação não representa consentimento para qualquer ato sexual.

Segundo a denúncia, o motorista teria cometido a violência sexual sem autorização da adolescente.

Após receber o relato, o delegado Luís Maurício Armond, titular da 128ª DP, determinou que policiais realizassem diligências para localizar o suspeito. O Grupo de Investigação de Capturas da unidade iniciou as buscas e encontrou o homem nas proximidades do Mercado Avistão, no Centro de Rio das Ostras.

O veículo conduzido pelo suspeito apresentava as mesmas características informadas pela adolescente. Os policiais fizeram a abordagem e levaram o motorista para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos relacionados à ocorrência.

Diante do relato da vítima e dos elementos reunidos durante as diligências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro.

A adolescente teve a identidade preservada. O motorista permaneceu preso na 128ª DP e foi encaminhado ao sistema penitenciário neste sábado (5), onde ficará à disposição da Justiça.

O caso seguirá sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da denúncia. A legislação brasileira estabelece proteção especial à identidade de vítimas menores de idade, por isso informações que possam levar à identificação da adolescente não são divulgadas.

A prisão ocorreu após uma sequência rápida de acontecimentos: a denúncia chegou à delegacia, equipes foram mobilizadas e o suspeito acabou localizado no Centro da cidade. A investigação agora deverá avançar na apuração dos fatos e na coleta dos elementos necessários ao processo.