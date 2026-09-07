Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito durante o assalto a um posto de combustíveis no Âncora - Foto: Reprodução Inter TV

Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito durante o assalto a um posto de combustíveis no Âncora Foto: Reprodução Inter TV

Publicado 07/09/2026 19:41

Rio das Ostras - Bastaram poucos segundos para a rotina de um posto de combustíveis no Âncora ser interrompida por um assalto à mão armada. O crime ocorreu na tarde deste domingo (6) e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a chegada do suspeito de motocicleta, Bastaram poucos segundos para a rotina de um posto de combustíveis no Âncora ser interrompida por um assalto à mão armada. O crime ocorreu na tarde deste domingo (6) e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a chegada do suspeito de motocicleta, a abordagem a uma funcionária e a fuga logo após a retirada do dinheiro

O homem se aproximou da área de abastecimento e anunciou o assalto. Durante a ação, ele exibiu uma arma e ameaçou a funcionária, que entregou a quantia exigida. Em seguida, o suspeito deixou o posto rapidamente na motocicleta.

O valor levado não foi informado. A gravação que circula nas redes sociais, mostra toda a movimentação e poderá ajudar a Polícia Civil a reconstruir a ação. Além da dinâmica do crime, as imagens podem contribuir para identificar características do suspeito, da motocicleta e o possível caminho usado na fuga.

A Polícia Militar foi acionada após o assalto e realizou buscas em diferentes pontos de Rio das Ostras e Macaé. Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.

O caso foi encaminhado para a delegacia de Rio das Ostras e permanece sob investigação. Os registros das câmeras deverão ser analisados pelos investigadores na tentativa de identificar o autor e esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

O episódio também evidencia como poucos minutos podem mudar completamente a rotina de quem trabalha em estabelecimentos sujeitos a esse tipo de crime. Para a investigação, porém, o mesmo instante que passou rápido diante dos olhos de quem estava no local ficou registrado em imagens que agora podem ser decisivas para chegar ao suspeito.