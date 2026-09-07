Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito durante o assalto a um posto de combustíveis no Âncora Foto: Reprodução Inter TV
Câmeras flagram assalto armado em posto de Rio das Ostras
Suspeito chegou de moto, ameaçou funcionária com uma arma e fugiu com dinheiro; buscas foram feitas após o crime
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Oficinas de música, dança, artesanato e gastronomia estimulam autonomia, criatividade e vínculos no Centro Dia
Esporotricose ganha alerta e mobiliza Rio das Ostras em setembro
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