Oficinas culturais levam novas experiências aos idosos atendidos no Centro Dia Casa do Idoso, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Oficinas culturais levam novas experiências aos idosos atendidos no Centro Dia Casa do Idoso, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 06/09/2026 16:27

Rio das Ostras - A rotina ganha outro ritmo quando a música começa, a dança ocupa o espaço e as mãos encontram um novo material para criar. No Centro Dia Casa do Idoso, em Rio das Ostras, as oficinas culturais transformam momentos do cotidiano em A rotina ganha outro ritmo quando a música começa, a dança ocupa o espaço e as mãos encontram um novo material para criar. No Centro Dia Casa do Idoso, em Rio das Ostras, as oficinas culturais transformam momentos do cotidiano em oportunidades de aprendizado, convivência e descoberta para os idosos atendidos pela unidade

A programação é promovida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e reúne atividades relacionadas à arte, à música, à dança, ao artesanato e à economia criativa. A proposta é estimular a participação dos idosos, fortalecer a autonomia e criar momentos de interação que contribuam para uma rotina mais ativa e prazerosa.

A cada dia, os participantes encontram uma atividade diferente. As oficinas de artesanato apresentam novas técnicas e permitem que cada idoso coloque a própria criatividade em prática. O resultado não está apenas no que é produzido, mas também no processo de criação, nas conversas e na troca de experiências que acontecem durante as atividades.

A gastronomia também ganhou espaço nessa programação. Pelo menos uma vez por semana, os idosos participam de uma oficina do Projeto Temperoterapia, conduzida pela presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira.

A atividade aposta em receitas simples, rápidas e acessíveis, que podem ser reproduzidas no dia a dia. Mais do que ensinar uma receita, a proposta cria um momento coletivo, no qual os participantes podem colaborar, experimentar e compartilhar conhecimentos.

“É um prazer poder ministrar oficinas de gastronomia com os idosos porque é uma atividade prazerosa que conta com a participação de todos. Procuramos fazer receitas simples e rápidas que qualquer pessoa possa executar. Essa interação é importante até mesmo para dar uma ocupação para as pessoas que estão no Centro, para que elas se sintam úteis e tenham uma atividade”, afirmou Rosemarie.

O contato com diferentes linguagens artísticas também amplia as possibilidades de convivência dentro do espaço. Música, dança e artesanato permitem que os participantes expressem preferências, relembrem experiências e desenvolvam novas habilidades, sem que a idade seja uma barreira para aprender algo diferente.

Nesse ambiente, uma oficina pode representar mais do que algumas horas de atividade. Para quem frequenta o Centro Dia, o encontro com outras pessoas e a participação em tarefas coletivas ajudam a manter vínculos e a combater uma das situações que mais preocupam quando se fala em envelhecimento: o isolamento social.

O Centro Dia Casa do Idoso é uma unidade destinada ao atendimento especializado da pessoa idosa. O serviço tem entre seus objetivos prevenir o isolamento, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e evitar situações de abandono ou a necessidade de acolhimento institucional.

O atendimento é direcionado prioritariamente a idosos em situação de vulnerabilidade social ou que precisam de apoio contínuo para atividades da vida diária. O encaminhamento ocorre pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas, responsável pela avaliação técnica e pelo acompanhamento das famílias.

A proposta do espaço vai além do cuidado assistencial. Ao oferecer atividades culturais e de convivência, o Centro Dia cria oportunidades para que os idosos mantenham uma participação ativa na rotina e encontrem novos estímulos no cotidiano.

Entre uma receita, uma peça de artesanato, uma música ou uma aula de dança, a iniciativa também resgata algo simples, mas importante: o prazer de fazer parte. Em vez de uma rotina marcada apenas pela passagem do tempo, os idosos encontram espaço para criar, aprender, conversar e compartilhar histórias.