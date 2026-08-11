Alunos do Centro de Formação Artística levam ao público apresentações e exposições que mostram o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do semestre - Foto: Divulgação

Alunos do Centro de Formação Artística levam ao público apresentações e exposições que mostram o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do semestreFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2026 16:13 | Atualizado 11/08/2026 16:14

Rio das Ostras - e encontra na arte uma forma de expressão. A partir desta quarta-feira, dia 12, começa a Feira da Onda 2026, evento que apresenta ao público o resultado do trabalho desenvolvido no primeiro semestre pelos alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, unidade administrada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura. Rio das Ostras abre espaço para quem está descobrindo o próprio talento e encontra na arte uma forma de expressão. A partir desta quarta-feira, dia 12, começa a Feira da Onda 2026, evento que apresenta ao público o resultado do trabalho desenvolvido no primeiro semestre pelos alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, unidade administrada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Com o tema A História da Música, Dança e Teatro na Onda, a edição deste ano reúne mais de 70 apresentações de estudantes dos cursos Básico e Técnico das três modalidades. A programação segue até sexta-feira, dia 14, sempre das 15h às 22h, com atividades no próprio Centro de Formação Artística e na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A entrada é gratuita.

A proposta da Feira é colocar os estudantes diante de um público que, durante os dias do evento, poderá acompanhar de perto diferentes etapas do aprendizado artístico. O que antes foi construído em salas de aula, ensaios e exercícios ganha espaço no palco em apresentações que valorizam a criatividade, a dedicação e a evolução dos alunos.

Na dança, os estudantes exploram diferentes técnicas e linguagens em coreografias preparadas para a programação. O teatro apresenta adaptações de clássicos e também trabalhos construídos de forma coletiva, permitindo que os alunos experimentem diferentes possibilidades de interpretação, criação e ocupação do palco.

A música também ocupa lugar de destaque na Feira da Onda. O repertório reúne tributos a artistas nacionais e internacionais que atravessam diferentes gerações e estilos, entre eles Nana Caymmi, Jorge Vercilo, Red Hot Chili Peppers e Muse. A programação ainda contará com o Coro da Onda e uma apresentação especial da Orange Band, formada pelos próprios alunos do Centro de Formação Artística.

Entre as atividades previstas está ainda a oficina Fatos Irreais: uma divertida introdução à linguagem do audiodrama. A proposta amplia o contato dos participantes com outras formas de narrativa e mostra como a voz, os sons e a imaginação podem construir histórias sem a necessidade da presença de uma imagem no palco.

A programação também leva o público a uma viagem pela história das três linguagens artísticas por meio de exposições instaladas nas dependências do Centro de Formação Artística. A sala Dorival Caymmi recebe a exposição História da Música. Na sala Dennis Gray, os visitantes poderão conhecer a História da Dança. Já a sala Ana Botafogo será dedicada à História do Teatro.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, a Feira representa uma oportunidade para que os estudantes mostrem, de forma prática, aquilo que aprendem no cotidiano das aulas.

“Este é um evento que mostra o trabalho que é desenvolvido de forma prática. Os alunos têm oportunidade de colocar em prática o que aprendem no dia a dia. Tenho certeza de que serão lindos espetáculos porque todos estão muito motivados. Vale a pena prestigiar nossos talentos”, afirmou.

Além de apresentar os resultados do primeiro semestre, a Feira da Onda aproxima a comunidade do processo de formação artística desenvolvido no município. Para os estudantes, o evento representa uma experiência importante de contato com o público, de construção de confiança e de valorização do próprio percurso. Para as famílias e visitantes, é uma oportunidade de conhecer novos artistas e acompanhar de perto o trabalho realizado no Centro de Formação Artística.

Ao longo dos três dias, a programação reúne diferentes gerações, estilos e linguagens em um mesmo espaço. A iniciativa mostra que a formação cultural também se constrói com prática, convivência e oportunidade para que novos talentos encontrem espaço para se apresentar.

A Feira da Onda 2026 será realizada no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro e na Praça José Pereira Câmara, no Centro. As atividades acontecem entre os dias 12 e 14 de agosto, das 15h às 22h, com entrada franca.

A programação completa pode ser consultada no material oficial da Fundação Rio das Ostras de Cultura, disponível no endereço https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/Feira_da_Onda_banner.pdf.