PMs recebem prisão disciplinar após furto de viatura; mulher vai para presídio - Foto: Ilustração

PMs recebem prisão disciplinar após furto de viatura; mulher vai para presídioFoto: Ilustração

Publicado 10/08/2026 13:41

Rio das Ostras - Dois policiais militares da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar receberam prisão disciplinar após uma viatura da corporação ser furtada no último domingo (9), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A Dois policiais militares da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar receberam prisão disciplinar após uma viatura da corporação ser furtada no último domingo (9), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A ocorrência terminou em Rio das Ostras, com a recuperação do veículo , a prisão de uma mulher de 29 anos e um novo desdobramento dentro da própria corporação.

A medida administrativa foi aplicada pelo comando do 32º BPM após a observância do rito processual e a garantia dos direitos previstos aos militares. Segundo a corporação, a prisão disciplinar possui natureza administrativa e não significa que os policiais tenham sido presos criminalmente pelo furto da viatura.

A Polícia Militar não informou à reportagem os motivos específicos que fundamentaram a punição dos dois agentes. Questionado sobre o procedimento, o 32º BPM informou que não teve acesso ao processo e, por isso, não poderia confirmar a capitulação relacionada à medida disciplinar.

A ocorrência começou quando a mulher entrou em uma viatura da Polícia Militar que estava parada na região de Barra de São João e seguiu em direção a Rio das Ostras. Após o acionamento das equipes, policiais montaram um cerco tático para localizar o veículo.

A viatura foi encontrada na Rodovia Amaral Peixoto, já em Rio das Ostras. Segundo as informações oficiais, os policiais deram ordem de parada, mas a condutora não obedeceu e continuou a fuga. O deslocamento terminou após ela perder o controle da direção e colidir contra uma barreira de contenção nas proximidades de um estabelecimento comercial. A batida provocou danos no veículo.

A mulher foi detida e conduzida para a delegacia. Após atendimento médico e os procedimentos cabíveis, permaneceu presa e foi encaminhada ao sistema prisional. A ocorrência foi finalizada como furto qualificado, com enquadramento no artigo 155, parágrafo 4º, inciso V, do Código Penal, referente ao furto qualificado por prejuízo ao funcionamento de serviço público.

A viatura passou por perícia e, posteriormente, foi encaminhada para a unidade policial. O comando do 32º BPM informou que adotou as medidas administrativas pertinentes em relação ao episódio.

O caso ganhou repercussão em perfis de notícias e páginas privadas nas redes sociais, onde vídeos e relatos sobre a movimentação da viatura circularam antes da divulgação das informações oficiais. Com a manifestação da Polícia Militar, parte dos dados que circulavam nas redes foi confirmada e outros detalhes foram esclarecidos.

A ocorrência também trouxe à memória um episódio semelhante registrado em Rio das Ostras em 2017. Naquele ano, um homem que havia sido preso e estava algemado conseguiu fugir com uma viatura da Polícia Militar enquanto era conduzido para a delegacia.

Segundo informações divulgadas na época, dois policiais teriam deixado o suspeito sozinho dentro do veículo, no bairro Recanto, enquanto procuravam um segundo homem envolvido na ocorrência. O preso aproveitou a situação, assumiu o controle da viatura e fugiu.

O veículo foi localizado horas depois em uma comunidade de Cabo Frio, a cerca de 37 quilômetros de Rio das Ostras.

Os dois episódios ocorreram em contextos distintos e não possuem relação entre si. A coincidência, no entanto, chama atenção para ocorrências envolvendo a subtração de viaturas policiais na região e para os diferentes desdobramentos administrativos e criminais que esses casos podem provocar.

No episódio deste domingo, além da investigação criminal sobre o furto, a corporação instaurou medidas administrativas que resultaram na prisão disciplinar de dois policiais. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias que antecederam a retirada da viatura e os elementos considerados pelo comando para a aplicação da punição.

A equipe de reportagem acompanha os desdobramentos e poderá atualizar a matéria caso sejam divulgadas novas informações oficiais sobre o procedimento administrativo ou a investigação criminal.