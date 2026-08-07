Fiscalização conjunta verificou condições de armazenamento de alimentos após denúncia apresentada por consumidor - Foto: Divulgação

Fiscalização conjunta verificou condições de armazenamento de alimentos após denúncia apresentada por consumidorFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 13:02

Rio das Ostras - Uma denúncia feita por um consumidor foi suficiente para mobilizar uma operação de fiscalização voltada à segurança alimentar em Rio das Ostras. Após receber um relato sobre a suposta comercialização de carne imprópria para o consumo, o Uma denúncia feita por um consumidor foi suficiente para mobilizar uma operação de fiscalização voltada à segurança alimentar em Rio das Ostras. Após receber um relato sobre a suposta comercialização de carne imprópria para o consumo, o Procon Municipal e a Vigilância Sanitária estiveram, na quinta-feira (6), em um supermercado localizado no bairro Village para verificar as condições de armazenamento e conservação dos produtos vendidos ao público.

A ação teve como objetivo apurar as informações encaminhadas pelo consumidor e conferir se o estabelecimento cumpria as exigências previstas na legislação sanitária e de defesa do consumidor. Durante a inspeção, as equipes analisaram equipamentos de refrigeração, armazenamento dos alimentos e demais procedimentos relacionados à segurança dos produtos comercializados.

Ao término da vistoria, os técnicos da Vigilância Sanitária não encontraram carnes estragadas nem alimentos com prazo de validade vencido. No entanto, foi constatada a necessidade de adequação da temperatura de uma das câmaras frigoríficas. A responsável pelo supermercado recebeu orientações para corrigir as falhas identificadas, enquanto a Vigilância Sanitária lavrou os autos administrativos determinando o reparo imediato do equipamento.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, o armazenamento correto dos alimentos é essencial para preservar a qualidade dos produtos e proteger a saúde da população.

"Os autos foram lavrados e determinamos o reparo imediato da câmara frigorífica, além da correção das falhas observadas durante a fiscalização. O acompanhamento dessas adequações faz parte do trabalho permanente da Vigilância Sanitária", explicou.

A superintendente também reforçou um alerta direcionado aos estabelecimentos comerciais.

"Uma carne devolvida pelo consumidor ou com embalagem violada jamais deve retornar à área de vendas. Produtos que apresentem alteração de cor, odor, suspeita de deterioração ou interrupção da cadeia de frio são considerados impróprios para consumo e representam risco à saúde pública", destacou.

Para a chefe-geral do Procon de Rio das Ostras, Michele Mansur, a participação da população é decisiva para fortalecer a fiscalização e impedir que possíveis irregularidades coloquem consumidores em risco.

"Publicações nas redes sociais ajudam a dar visibilidade aos fatos, mas não substituem a denúncia formal. É esse procedimento que permite abrir um processo administrativo, realizar a fiscalização e responsabilizar o estabelecimento quando houver irregularidades comprovadas", afirmou.

O Procon orienta que, sempre que identificar produtos vencidos, alimentos em condições inadequadas ou qualquer outra irregularidade, o consumidor registre oficialmente a ocorrência, anexando fotografias, vídeos, nota fiscal e informações que facilitem a apuração.

Casos relacionados à qualidade de alimentos, produtos de higiene e demais itens sujeitos ao controle sanitário também podem ser comunicados diretamente à Vigilância Sanitária pelo WhatsApp (22) 99968-6459, por mensagem de texto, ou pelo e-mail vigilanciasanitaria.ro@gmail.com.

A atuação integrada entre Procon e Vigilância Sanitária reforça o compromisso do município com a proteção da saúde coletiva e demonstra que toda denúncia formalizada passa por análise técnica, garantindo transparência nas apurações e maior segurança para a população.