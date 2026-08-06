Espetáculos de humor e música prometem movimentar o Teatro Municipal Joel Barcellos entre sexta-feira e domingoFoto: Divulgação
Teatro Joel Barcellos reúne humor, tributo e Nova MPB em fim de semana de atrações
Programação leva ao palco stand-up premiado, homenagem a Guilherme Arantes e show autoral de Daniele Souza, consolidando Rio das Ostras como um dos polos culturais da região
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Nova estrutura reforça a Atenção Primária, descentraliza exames cardíacos e reduz deslocamentos de pacientes em Rio das Ostras
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