Espetáculos de humor e música prometem movimentar o Teatro Municipal Joel Barcellos entre sexta-feira e domingo - Foto: Divulgação

Espetáculos de humor e música prometem movimentar o Teatro Municipal Joel Barcellos entre sexta-feira e domingoFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 12:45 | Atualizado 06/08/2026 12:45

Rio das Ostras - O palco do Teatro Municipal Joel Barcellos voltará a ser o principal ponto de encontro dos apaixonados por arte em Rio das Ostras neste fim de semana. Entre sexta-feira e domingo, o espaço receberá uma programação que passeia pelo humor, pela música brasileira e pela produção autoral contemporânea, oferecendo ao público experiências marcadas por emoção, reflexão e entretenimento.

A agenda começa na sexta-feira (7), às 20h, com o espetáculo de stand-up "O Que é a Vida?", protagonizado pelo ator Jon Sandes. A comédia acompanha a trajetória de Robson, um artista frustrado que, diante de uma simples pergunta sobre o verdadeiro significado da vida, mergulha em uma sequência de questionamentos que transformam situações cotidianas em momentos de humor inteligente. O texto mistura crítica, ironia e observações sobre comportamento humano, criando uma identificação imediata com a plateia.

No sábado (8), também às 20h, será a vez do maestro André Morais conduzir o público por uma viagem musical em "Meu Mundo e Nada Mais – Especial Guilherme Arantes". O espetáculo homenageará um dos maiores compositores da música popular brasileira com interpretações que revisitam sucessos como "Planeta Água", "Pedacinhos", "Cheia de Charme" e "Um Dia, Um Adeus". A proposta é resgatar a força das canções que atravessaram gerações, apresentadas em novos arranjos sem perder a essência que consagrou a obra do artista.

Encerrando a programação, no domingo (9), às 19h, a cantora, compositora e instrumentista Daniele Souza subirá ao palco com o espetáculo "Entre Brumas e Sol". Um dos nomes em evidência da Nova MPB, a artista apresentará um repertório inteiramente autoral, conduzindo o público por canções que abordam encontros, recomeços, afetos e reflexões sobre a vida.

Com influências da MPB contemporânea, do pop e do folk, o show aposta em arranjos delicados e interpretações intimistas, transformando o teatro em um ambiente de acolhimento e conexão com o público. O espetáculo também reforça a presença de Daniele Souza na cena cultural do Norte Fluminense e da Região dos Lagos, consolidando uma trajetória construída na música independente.

A diversidade da programação reforça o compromisso do Teatro Municipal Joel Barcellos em democratizar o acesso à cultura e oferecer atrações para diferentes públicos. Humor, clássicos da música brasileira e produções autorais dividem espaço em um fim de semana pensado para aproximar artistas e espectadores por meio da arte.

Os ingressos para os três espetáculos estão disponíveis nas plataformas digitais informadas pelos organizadores e também poderão ser adquiridos conforme a disponibilidade de cada evento.