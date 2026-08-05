Artesãos participarão de um dia de debates, qualificação e construção de propostas para fortalecer o segmento no municípioFoto: Ilustração
Fórum vai reunir artesãos para redesenhar o futuro do setor em Rio das Ostras
Encontro promoverá capacitação, debate e construção de propostas para fortalecer o artesanato como ferramenta de desenvolvimento econômico, turismo e identidade cultural
Fórum vai reunir artesãos para redesenhar o futuro do setor em Rio das Ostras
Encontro promoverá capacitação, debate e construção de propostas para fortalecer o artesanato como ferramenta de desenvolvimento econômico, turismo e identidade cultural
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
LATAM confirma voo para Cabo Frio
A partir de dezembro deste ano serão quatro voos semanais e passagens começam a ser vendidas ainda nesta semana
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
Rio das Ostras dá nova cara às ruas e reforça a segurança com sinalização renovada
Intervenções começam pela Zona Especial de Negócios, Cantagalo e Rodovia do Contorno e integram plano permanente para melhorar a mobilidade urbana no município
EJA abre portas para quem quer voltar a estudar e transformar o futuro em Rio das Ostras
Modalidade gratuita atende jovens e adultos que desejam concluir a Educação Básica e oferece novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.