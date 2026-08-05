Artesãos participarão de um dia de debates, qualificação e construção de propostas para fortalecer o segmento no município - Foto: Ilustração

Artesãos participarão de um dia de debates, qualificação e construção de propostas para fortalecer o segmento no municípioFoto: Ilustração

Publicado 05/08/2026 13:27

Rio das Ostras - O artesanato de Rio das Ostras ganhará voz, espaço e protagonismo nesta quinta-feira (6). Profissionais que transformam criatividade em trabalho e tradição em fonte de renda estarão reunidos no Teatro Municipal Joel Barcelos para discutir os rumos do setor, compartilhar experiências e contribuir diretamente para a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da atividade no município.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Fórum Municipal do Artesanato acontecerá das 9h às 17h com o tema "Artesanato com pertencimento: caminhos para valorizar, organizar e fortalecer o setor". A programação foi estruturada para criar um ambiente de diálogo entre artesãos, especialistas e representantes do poder público, permitindo que as demandas da categoria sejam debatidas de forma coletiva.

Além das discussões, o encontro contará com uma etapa de capacitação realizada em parceria com o Sebrae RJ. A instituição apresentará ferramentas voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de negócios criativos, preparando os participantes para os debates sobre organização do setor, políticas públicas e novas oportunidades de mercado.

A mediação das atividades ficará sob responsabilidade do Sebrae, que conduzirá a plenária destinada à apresentação de propostas e à definição dos encaminhamentos que poderão subsidiar futuras ações para o segmento artesanal no município.

Entre os destaques da programação estará a participação da consultora Luiza Bomeny, especialista em design e economia criativa. Formada pela PUC-Rio e com pós-graduação no Instituto Marangoni, em Milão, ela atua em projetos que unem tradição, inovação, sustentabilidade e valorização do artesanato brasileiro, levando aos participantes experiências voltadas ao fortalecimento da produção artesanal como atividade econômica.

Durante o fórum, os debates deverão abordar temas considerados estratégicos para o crescimento do setor. Estão na pauta assuntos como a valorização da identidade artesanal local, critérios para participação em feiras e eventos, qualificação dos espaços de comercialização, capacitação profissional e a integração entre artesanato, turismo, economia criativa e desenvolvimento econômico.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o encontro representa um passo importante para consolidar uma política pública construída a partir da realidade vivida pelos próprios artesãos.

"Estamos criando um espaço estruturado de escuta, capacitação e construção coletiva. Queremos compreender as necessidades do setor e transformar as contribuições apresentadas em ações concretas que fortaleçam o artesanato como atividade econômica e cultural. A parceria com o Sebrae amplia esse processo com metodologia e conhecimento técnico", afirmou.

A expectativa da organização é que o fórum marque uma nova fase para o artesanato em Rio das Ostras, estimulando o empreendedorismo, fortalecendo a identidade cultural do município e ampliando oportunidades para centenas de profissionais que encontram na produção artesanal uma importante fonte de renda e expressão cultural.