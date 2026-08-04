Educação de Jovens e Adultos garante a retomada dos estudos para moradores que buscam novas oportunidades por meio da aprendizagem - Foto: Ilustração

Educação de Jovens e Adultos garante a retomada dos estudos para moradores que buscam novas oportunidades por meio da aprendizagemFoto: Ilustração

Publicado 04/08/2026 10:34

Rio das Ostras - Voltar para a sala de aula depois de anos longe dos estudos é um passo que representa muito mais do que aprender novos conteúdos. É uma oportunidade de recuperar sonhos, ampliar possibilidades e construir novos caminhos. Em Rio das Ostras, a Voltar para a sala de aula depois de anos longe dos estudos é um passo que representa muito mais do que aprender novos conteúdos. É uma oportunidade de recuperar sonhos, ampliar possibilidades e construir novos caminhos. Em Rio das Ostras, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) está com matrículas abertas para moradores que desejam concluir a Educação Básica e retomar a trajetória escolar.

A modalidade, oferecida gratuitamente pela rede municipal de ensino, atende pessoas que tiveram os estudos interrompidos e agora buscam uma nova oportunidade de formação. Com uma proposta adaptada à realidade dos estudantes, a EJA considera as experiências, histórias e conhecimentos adquiridos ao longo da vida por cada aluno.

Mais do que garantir o acesso ao ensino, a iniciativa busca fortalecer a autonomia dos estudantes e ampliar oportunidades para o mercado de trabalho, qualificação profissional e desenvolvimento pessoal. Para muitos alunos, o retorno à escola representa a realização de um antigo objetivo deixado para trás por diferentes motivos.

Em Rio das Ostras, a EJA Regular está disponível em quatro unidades escolares da rede municipal: Colégio Municipal Professora América Abdalla, no bairro Nova Esperança; Escola Municipal Fany Batista Esteves, em Nova Aliança; Escola Municipal Professora Marinete Coelho de Souza, em Cantagalo; e Escola Estadual Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica, no Village.

Os interessados podem realizar a matrícula pela internet, por meio do Portal da Educação, disponível no site oficial do município. O candidato deve acessar a área destinada às matrículas e preencher o formulário eletrônico com as informações solicitadas.

Também há possibilidade de atendimento presencial na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer ou diretamente na unidade escolar mais próxima da residência do estudante. Outra alternativa é realizar o cadastro pelo CadEJA, disponível no portal Gov.br.

A Educação de Jovens e Adultos reforça a ideia de que o aprendizado não tem idade e que sempre existe tempo para recomeçar. Ao oferecer uma nova chance para quem deseja concluir os estudos, o município amplia o acesso ao conhecimento e fortalece a construção de uma sociedade com mais oportunidades.