Alunos da Educação de Jovens e Adultos passam a ter acesso a cursos profissionais que ampliam oportunidades de trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 05/03/2026 15:24

Rio das Ostras - Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Rio das Ostras iniciaram o ano letivo de 2026 com uma nova oportunidade de transformação pela educação. O município abriu inscrições para cursos profissionalizantes integrados ao ensino da EJA, ampliando as chances de qualificação e inserção no mercado de trabalho para quem decidiu retomar os estudos.

A iniciativa faz parte do Projeto Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica, conhecido como EJA EPT. O programa é desenvolvido em parceria com o Instituto Federal Fluminense, campus Macaé, e oferece formação básica aliada ao ensino profissional.

Nesta primeira etapa do ano, a qualificação é destinada aos estudantes matriculados em três unidades da rede municipal: Colégio Municipal Professora América Abdalla, Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes conhecida como Tia Lola e Escola Municipal Padre José Dilson Dórea.

O projeto começou no município em 2025, inicialmente na escola Padre José Dilson Dórea, no bairro Âncora. A primeira turma apresentou bons resultados e incentivou a ampliação da iniciativa, que agora chega a novas unidades escolares e aumenta o número de vagas e cursos oferecidos.

As inscrições podem ser feitas diretamente nas secretarias das escolas participantes e são exclusivas para alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos.

Entre as opções disponíveis está o curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, oferecido no Colégio Municipal Professora América Abdalla. A formação ensina instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos em residências e pequenos estabelecimentos, além de abordar leitura de projetos elétricos, montagem de quadros de distribuição, aterramento e dispositivos de proteção.

Outra oportunidade é o curso de Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais, realizado na Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, a Tia Lola. A formação apresenta os fundamentos da comunicação em Libras e promove conhecimentos sobre cultura surda e acessibilidade.

Já na Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, os estudantes podem participar do curso de Empreendedorismo em Mídias Sociais Digitais, oferecido na modalidade a distância. A proposta aborda educação financeira, criatividade e novos modelos de negócios ligados ao ambiente digital.

A proposta do programa é fortalecer a educação de jovens e adultos com ferramentas práticas que dialogam com a realidade profissional, criando caminhos para geração de renda e novas oportunidades de futuro.