Reunião entre poder público e empresas definiu critérios para formação de novos profissionais do setor offshore - Foto: Ilustração

Publicado 04/03/2026 11:39

Rio das Ostras - O setor offshore de Rio das Ostras enfrenta dificuldade para contratar pilotos de ROV, uma das funções mais técnicas e estratégicas nas operações em alto-mar. Diante desse cenário, o município começou a estruturar um novo curso de qualificação profissional voltado para essa área, com previsão de até 60 vagas.

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de seis empresas instaladas na Zona Especial de Negócios se reuniram na manhã de terça-feira, dia 10, para alinhar os detalhes do edital que vai regulamentar a formação. Durante o encontro, foram discutidos critérios técnicos, pré-requisitos para os candidatos e a participação direta das empresas no processo de capacitação.

O curso será realizado no Centro Municipal de Qualificação Profissional e integra a política pública de formação nas áreas de petróleo, gás e energias sustentáveis. A proposta é preparar mão de obra local para ocupar postos que hoje apresentam alta demanda e baixa oferta de profissionais qualificados.

O piloto de ROV, sigla para Remotely Operated Vehicles, opera equipamentos submarinos utilizados em inspeções, manutenção e intervenções em estruturas como dutos e sistemas de produção de petróleo e gás natural. Esses veículos são fundamentais para atividades em plataformas offshore, onde a precisão técnica e a segurança são indispensáveis.

Cada uma das seis empresas participantes contribuirá com conteúdo prático e suporte técnico dentro de sua especialidade, compartilhando experiência de mercado com os alunos. O edital, que ainda será finalizado, definirá regras de participação, documentação exigida e etapas de seleção. A expectativa é que os profissionais formados já possam atuar no segundo semestre de 2026.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, a meta é aproximar a formação profissional das necessidades reais do mercado. Ele destacou que o alinhamento com as empresas da Zona Especial de Negócios amplia as chances de empregabilidade e fortalece a economia local.

Também participaram da reunião a assessora da Secretaria de Gestão Pública, Adriana Andrade, e o coordenador de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Max.

A iniciativa reforça a estratégia de consolidar Rio das Ostras como polo de qualificação e geração de oportunidades no setor de energia.