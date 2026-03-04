Lagoa do Iriry será palco da prova que reúne atletas profissionais e amadores - Foto: Divulgação

Lagoa do Iriry será palco da prova que reúne atletas profissionais e amadoresFoto: Divulgação

Publicado 04/03/2026 11:20

Rio das Ostras - A organização da corrida Ostras Summer confirmou a mudança de data da competição, inicialmente prevista para 1º de março. A prova agora será realizada no dia 12 de abril e passa a integrar a programação pelos 34 anos de emancipação político-administrativa de Rio das Ostras, celebrados em 10 de abril.



A decisão considera o momento enfrentado pelo município após as fortes chuvas que provocaram transtornos e exigiram mobilização das equipes públicas no atendimento às famílias atingidas e na recuperação das áreas afetadas. Segundo os organizadores, a prioridade neste período foi garantir suporte à população. A nova data, dentro das comemorações da cidade, representa também um símbolo de retomada e união.



A corrida será mantida na Lagoa do Iriry, um dos cartões-postais mais frequentados do município, conhecido pela paisagem natural e pela prática de atividades ao ar livre. O evento costuma reunir atletas profissionais, amadores e moradores que buscam qualidade de vida por meio do esporte.



Os percursos permanecem confirmados: caminhada de 3,5 quilômetros, corrida de 5 quilômetros e corrida de 10 quilômetros. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha. Já os três primeiros colocados na classificação geral das provas de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculina e feminina, serão premiados com troféus e medalhas. Também haverá premiação por faixa etária, sem acúmulo de prêmios.



Além do incentivo à prática esportiva, a Ostras Summer mantém o caráter solidário. No momento da retirada do kit, cuja data será divulgada em breve, cada atleta poderá doar um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.



A corrida é promovida pela Associação Sero Social Esporte Rio das Ostras, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional do poder público municipal e de empresas parceiras.









