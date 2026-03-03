Equipes de saúde percorrem bairros atingidos para orientar moradores sobre higiene e prevenção - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 14:08

Rio das Ostras - Rio das Ostras inicia uma nova etapa após o recuo das águas: a prevenção de doenças. Com ruas ainda marcadas por lama e resíduos, equipes das Vigilâncias Sanitária e Ambiental percorrem áreas afetadas para orientar moradores e comerciantes sobre cuidados essenciais neste período pós-enchente.

O contato com água contaminada pode trazer riscos invisíveis. Por isso, a recomendação é não utilizar água da torneira caso haja alteração de cor ou cheiro e priorizar o consumo de água mineral de procedência confiável. Alimentos que tiveram contato com água de enchente devem ser descartados, mesmo que estejam embalados. Caixas de leite, embalagens de papel e produtos abertos que se molharam não devem ser reaproveitados.

Na limpeza de casas e estabelecimentos, a orientação é utilizar botas, luvas de borracha e água sanitária com concentração de hipoclorito de sódio entre 2% e 2,5% para desinfecção de pisos e paredes. A medida reduz o risco de contaminação e protege a saúde das famílias.

As equipes também realizam inspeções em comércios e unidades de saúde para garantir condições adequadas de funcionamento e segurança alimentar.

Entre as doenças que podem surgir após enchentes está a leptospirose, transmitida pelo contato com água ou lama contaminada. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, fraqueza, dor na panturrilha e urina escura, podendo aparecer entre um e 30 dias após a exposição. A hepatite também preocupa, com sinais como febre, mal-estar, dor abdominal e pele amarelada, que podem surgir entre 15 e 50 dias depois do contato.

Doenças diarreicas agudas podem se manifestar em até quatro dias, com sintomas como diarreia, náusea, vômito e dor abdominal. O acúmulo de água parada ainda aumenta o risco de enfermidades transmitidas por mosquitos, como dengue e outras arboviroses.

A atualização da vacina antitetânica é outro ponto de atenção, principalmente para quem teve ferimentos durante o período de alagamento. Quem estiver com a imunização em atraso deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Moradores que apresentarem sintomas ou tiverem dúvidas podem entrar em contato com a Vigilância pelo WhatsApp 99222 9732 ou pelo e-mail institucional do setor.