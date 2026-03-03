Equipes de saúde percorrem bairros atingidos para orientar moradores sobre higiene e prevençãoFoto: Divulgação
Rio das Ostras reforça alerta sanitário após enchentes e orienta moradores sobre riscos à saúde
Vigilâncias Sanitária e Ambiental intensificam orientações para evitar doenças como leptospirose, hepatite e infecções intestinais
Rio das Ostras mobiliza 100 servidores e maquinário pesado após enchentes
Com nível das águas em queda, mutirão concentra esforços na retirada de entulho e na recuperação de vias nos bairros mais afetados
Renovação de matrículas dos projetos esportivos em Rio das Ostras começa dia 9
Atendimento será feito no CT Gilson Zarour e no Estádio Emília Rosa; atestado médico 2026 é obrigatório
Teatro de Rio das Ostras aposta em magia, música e clássicos neste fim de semana
Saltimbancos, tributo a Michael Jackson e aventura de Aladdin movimentam o palco de sexta a domingo
Salas de vacina passam por reorganização em Rio das Ostras com horários provisórios
Ajustes no atendimento começam nesta segunda-feira e atingem unidades básicas e clínicas da família
Búzios projeta 2026 com mais de 50 eventos e reforço de caixa com royalties atrasados
Prefeito Alexandre Martins (REP) aposta na geração de emprego o ano inteiro, anuncia novos projetos inclusivos e confirma decisão judicial que garante repasses da ANP
