Programação no Teatro Municipal Joel Barcellos promete emocionar crianças, jovens e adultos - Foto: Divulgação

Programação no Teatro Municipal Joel Barcellos promete emocionar crianças, jovens e adultosFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 14:07

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos abre as cortinas para um fim de semana dedicado à imaginação, à música e às grandes histórias que atravessam gerações. De sexta-feira, 6, a domingo, 8, o público de Rio das Ostras poderá escolher entre um clássico infantil inspirado em conto europeu, um musical sobre a trajetória de Michael Jackson e uma aventura ambientada no universo das mil e uma noites.

A programação começa na sexta-feira, às 19h, com A Jornada dos Saltimbancos. A montagem revisita a adaptação de Chico Buarque para o conto dos Irmãos Grimm e acompanha quatro animais que decidem abandonar maus-tratos em busca de liberdade na cidade grande. Entre canções e encontros inesperados, a peça aborda amizade, coragem e união de forma leve e sensível. Os ingressos custam R$ 90 a inteira e R$ 45 a meia, com vendas pela plataforma Sympla.

No sábado, também às 19h, o palco recebe Michael Jackson – do Garoto ao Ídolo. O espetáculo propõe um mergulho na vida do artista, desde a infância no grupo Jackson 5 até o estrelato mundial. Com elenco e banda ao vivo, a produção apresenta momentos marcantes da carreira e relembra sucessos que marcaram época. Os ingressos estão disponíveis por R$ 140 a inteira e R$ 70 a meia, também pelo Sympla.

O encerramento acontece no domingo, às 19h, com Aladdin: Uma Noite na Arábia. Inspirado nos contos orientais, o espetáculo conta a história de um jovem humilde que descobre forças mágicas e enfrenta desafios para conquistar seu destino. Com humor, romance e cenários que remetem aos palácios do Oriente, a montagem dialoga com públicos de todas as idades. Os ingressos custam R$ 40 na modalidade promocional e R$ 25 a meia entrada.

A agenda reforça o papel do teatro como espaço de encontro e celebração da arte na cidade. A expectativa é de casa cheia para três noites de cultura e entretenimento.