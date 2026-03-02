Unidades de saúde passam a registrar atendimentos de forma digital e integrada ao sistema nacional - Foto: Divulgação

Unidades de saúde passam a registrar atendimentos de forma digital e integrada ao sistema nacionalFoto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 11:01 | Atualizado 02/03/2026 11:03

Rio das Ostras - Rio das Ostras dá um passo importante na modernização da saúde pública com a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC. A ferramenta substitui o papel pelo registro digital e promete mais organização, rapidez e integração no atendimento aos pacientes da rede municipal.

A unidade de Rocha Leão é a primeira a operar com o novo sistema. Em seguida, Cantagalo e Mar do Norte também passaram a utilizar a plataforma. A próxima etapa prevê a inclusão das demais unidades, até que toda a rede esteja conectada ao mesmo banco de dados.

Com o prontuário eletrônico, as informações dos pacientes passam a ser registradas e enviadas diretamente ao Ministério da Saúde. O histórico clínico fica centralizado, seguro e acessível aos profissionais autorizados, o que garante continuidade no tratamento e reduz falhas na comunicação. Prescrições, solicitações de exames, emissão de atestados e encaminhamentos agora podem ser feitos de forma digital.

Outro avanço é a possibilidade de teleconsulta pelo sistema e-SUS. A ferramenta permite atendimento por videochamada em situações específicas, ampliando o acesso, principalmente para acompanhamento de pacientes crônicos e moradores de áreas mais distantes.

A implantação ocorre sem custos adicionais para o município, já que o sistema é disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal e está sendo implementado por servidores capacitados da própria rede.