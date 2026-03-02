Material apreendido pela PM foi apresentado na 128ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 09:51

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º BPM prenderam um homem acusado de tráfico de drogas na Estrada Velha do Palmital, em Rio das Ostras, após denúncia feita por moradores da região. A ocorrência foi registrada no dia 27 de fevereiro e reforça o papel da população no combate ao crime.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu informações de que um suspeito estaria vendendo entorpecentes em via pública. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes identificaram um homem com as características repassadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou escapar, pulando muros de residências próximas. O cerco policial impediu a fuga.

Durante a revista, os policiais apreenderam 160 pedras de crack, com cerca de 80 gramas, 37 pinos de cocaína, somando aproximadamente 81,4 gramas, além de R$ 19 em espécie e um celular.

O suspeito foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.