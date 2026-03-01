Equipes do Procon vistoriaram comércios para evitar cobrança acima do valor praticado antes do temporal - Foto: Reprodução Rede Social

Equipes do Procon vistoriaram comércios para evitar cobrança acima do valor praticado antes do temporalFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 01/03/2026 17:01

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras realizou uma força-tarefa para fiscalizar a venda de gás de cozinha e galões de água após as fortes chuvas que atingiram a cidade. A ação teve como foco impedir aumentos considerados abusivos justamente em um momento em que muitas famílias ainda enfrentam dificuldades causadas pelo temporal.

As equipes percorreram estabelecimentos comerciais e orientaram comerciantes sobre as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A elevação injustificada de preços em situações emergenciais é infração e pode resultar em sanções administrativas, além de outras medidas previstas em lei.

A iniciativa busca assegurar que a população tenha acesso a produtos básicos por valores compatíveis com o mercado. Em períodos de crise, itens como gás e água se tornam ainda mais indispensáveis, o que exige atenção redobrada dos órgãos de fiscalização.

O órgão reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento, garantindo sigilo e contribuindo para um comércio mais equilibrado e responsável no município.