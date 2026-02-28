Guardas municipais acompanham travessia de alunos e reforçam presença nas portas das unidades de ensino - Foto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 10:47

Rio das Ostras - A Ronda Escolar de Rio das Ostras iniciou o ano letivo de 2026 com presença ampliada nas portas das escolas e foco redobrado na segurança dos estudantes. Com o retorno das aulas, agentes intensificaram o patrulhamento nas unidades municipais e passaram a atuar também com apoio de viaturas de supervisão escolar.

Os Guardas Civis Municipais auxiliam na travessia de alunos, organizam o fluxo no entorno das escolas e atendem ocorrências sempre que necessário. A proposta é garantir tranquilidade para pais, professores e estudantes neste começo de ano.

Ligada à Secretaria de Segurança Pública, a Ronda Escolar também aposta na prevenção. Além da presença ostensiva, os agentes promovem palestras educativas e apresentações de teatro com fantoches, abordando temas ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à convivência saudável no ambiente escolar. O projeto de multiplicadores alcança todos os segmentos da rede, inclusive a Educação de Jovens e Adultos.

Para 2026, o planejamento prevê a ampliação do atendimento às escolas particulares do município e a inclusão de novos temas nas atividades pedagógicas. A meta é fortalecer o vínculo entre comunidade e forças de segurança, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para todos.