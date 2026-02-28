Guardas municipais acompanham travessia de alunos e reforçam presença nas portas das unidades de ensinoFoto: Divulgação
Volta às aulas tem reforço da Ronda Escolar em Rio das Ostras
Agentes ampliam patrulhamento, promovem palestras educativas e preparam atendimento também para escolas particulares
Volta às aulas tem reforço da Ronda Escolar em Rio das Ostras
Agentes ampliam patrulhamento, promovem palestras educativas e preparam atendimento também para escolas particulares
Formação fortalece leitura e escrita na Educação Infantil da rede municipal
Programa nacional capacita professores da pré-escola e amplia práticas pedagógicas até outubro de 2026
Novo portal reúne praias, eventos e serviços e fortalece vitrine turística da cidade
Plataforma Experimente Rio das Ostras centraliza informações para moradores, visitantes e empresários do setor
Madeira, terra e memória ganham vida em mostra que une arte e consciência ambiental
Higor Rocha apresenta a exposição JuraMidam na Casa de Cultura Bento Costa Júnior com obras sustentáveis e proposta social
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Polícia Civil desmonta esquema de exploração infantil e prende casal em Rio das Ostras
Investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima revela pagamentos a menores por envio de imagens íntimas e aponta novas denúncias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.