Portal digital apresenta roteiros, praias e calendário de eventos para facilitar o planejamento de quem visita a cidadeFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 10:46

Rio das Ostras - Rio das Ostras aposta na tecnologia para ampliar sua presença no mapa do turismo fluminense. Já está no ar o portal Experimente Rio das Ostras, plataforma digital que concentra informações sobre hospedagem, gastronomia, praias, pontos culturais e serviços, funcionando como guia oficial para quem deseja conhecer ou redescobrir o município.

A ferramenta reúne dados organizados sobre onde ficar, onde comer, o que fazer e como chegar aos principais atrativos. O conteúdo contempla desde cartões-postais conhecidos até roteiros voltados ao ecoturismo e à educação ambiental, ampliando as opções para diferentes perfis de público.

Entre os destaques estão a Praça da Baleia, com a escultura de uma jubarte de 20 metros, a Lagoa de Iriry, famosa pela coloração escura das águas, e o Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. O portal também detalha as praias distribuídas ao longo de 28 quilômetros de litoral, como Costazul, Centro, Cemitério e Mar do Norte, com orientações de acesso e características de cada faixa de areia.

O calendário de eventos de 2026 também integra a plataforma, incluindo festivais já consolidados que movimentam a economia local. A proposta é reduzir a sazonalidade e incentivar visitas durante todo o ano.

Além de atender turistas, o site funciona como espaço de divulgação para empresários do setor. Estabelecimentos de hospedagem, alimentação e serviços podem se cadastrar gratuitamente, desde que estejam regularizados no Cadastur, do Governo Federal. O portal também centraliza a solicitação de autorização para excursões e entrada de ônibus de turismo, simplificando o processo em ambiente digital.

Com layout intuitivo e acesso aberto ao público, a plataforma busca aproximar visitantes da rede local de serviços e fortalecer a cadeia produtiva ligada ao turismo.