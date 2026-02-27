Portas fechadas em postos de saúde refletem impacto direto do temporal na rotina da população - Foto: Divulgação

Portas fechadas em postos de saúde refletem impacto direto do temporal na rotina da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 14:37

Rio das Ostras - Rio das Ostras amanheceu com parte da rede básica de saúde temporariamente fora de funcionamento após as fortes chuvas que atingem o município desde a tarde de quinta-feira, 26. Em nota divulgada no fim da manhã desta sexta-feira, 27, a administração municipal confirmou o fechamento de Unidades Básicas de Saúde devido aos transtornos provocados pelo volume de água acima do esperado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as principais razões para a suspensão dos atendimentos foram dificuldade de acesso às unidades, interrupção no fornecimento de energia elétrica e impossibilidade de deslocamento de profissionais por causa dos alagamentos em diversos bairros.

A UBS do Jardim Mariléa manteve atendimento com equipe administrativa, médica e de enfermagem. A unidade de Estratégia de Saúde da Família em Rocha Leão também continuou funcionando.

As demais unidades ficaram impossibilitadas de atender a população por problemas estruturais e de mobilidade. Apesar das restrições na atenção básica, os serviços de urgência e emergência permaneceram ativos. O Pronto Socorro, no Parque Zabulão, a UPA 24 horas, no Âncora, e o Hospital Municipal mantiveram atendimento regular, incluindo emergência pediátrica e obstétrica.

O município informou que equipes atuarão neste sábado, 28, na limpeza, manutenção e reorganização das unidades afetadas para que o atendimento seja retomado integralmente na segunda-feira, 2 de março.

A recomendação é que moradores busquem as unidades de emergência apenas em casos necessários e acompanhem os comunicados oficiais para atualização dos serviços.