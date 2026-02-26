Temporal provoca alagamentos e suspende aulas em Rio das OstrasFoto: Reprodução Rede Social
Temporal castiga Rio das Ostras, Macaé e Casimiro e deixa população em alerta
Chuvas acima do esperado provocam alagamentos, suspensão de aulas e força-tarefa das prefeituras para reduzir impactos
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Rio das Ostras abre 160 vagas temporárias na Saúde com inscrições online
Processo seletivo contempla técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas; cadastro de reserva também será formado
Denúncia anônima resulta em apreensão de drogas em Rio das Ostras
Material foi recolhido no bairro Nova Aliança e encaminhado à 128ª DP; ninguém foi preso na ação
Rio das Ostras cria grupo técnico para ampliar controle sobre emendas parlamentares
Município atende deliberação do TCE-RJ e prepara plano para reforçar transparência e rastreabilidade dos recursos
Rio das Ostras apresenta balanço fiscal de 2025 em audiência pública nesta sexta
63º Fórum de Planejamento e Orçamento detalha metas fiscais e execução financeira do último quadrimestre
