Temporal provoca alagamentos e suspende aulas em Rio das Ostras - Foto: Reprodução Rede Social

Temporal provoca alagamentos e suspende aulas em Rio das OstrasFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 26/02/2026 18:42 | Atualizado 26/02/2026 18:42

Rio das Ostras - A forte chuva que atingiu Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu na tarde e noite de quinta-feira (26), transformou a rotina de milhares de moradores e espalhou tensão pelas três cidades. O volume de água, considerado acima do esperado para o período, causou alagamentos em bairros inteiros, invadiu casas e obrigou o poder público a agir com rapidez para minimizar os prejuízos.

Em Rio das Ostras, a rede municipal de ensino teve as aulas suspensas nesta sexta-feira, dia 27, como medida preventiva. O município emitiu alerta com base em comunicado do CEMADEN-RJ, que prevê pancadas de chuva de intensidade moderada a muito forte, acompanhadas de raios, até a madrugada. A orientação é que a população permaneça atenta aos avisos oficiais e acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.

Bairros ficam submersos após forte chuva em Casimiro de Abreu Foto: Reprodução Rede Social Em Casimiro de Abreu, o bairro São João ficou tomado pela água. A entrada da localidade e diversas ruas ficaram submersas. Morador há duas décadas na região, Guedes Vieira contou que nunca presenciou situação semelhante. No distrito de Barra de São João, a Rua Lydia Abrantes registrou grande acúmulo de água. No loteamento Peixe Dourado 2, moradores relataram invasão de água nas residências, cenário que gerou medo e prejuízos.

Chuva intensa mobiliza Defesa Civil e causa transtornos em Macaé Foto: Divulgação Em Macaé, a Secretaria Adjunta de Defesa Civil informou que a previsão de instabilidade continua, principalmente na Região Serrana, onde o acumulado de chuva foi significativo. Na área urbana, alunos e professores da Escola Municipal Professora Celita Reid, no bairro Novo Horizonte, foram retirados com apoio das equipes municipais após o avanço da água.

As prefeituras das três cidades mantêm equipes mobilizadas para desobstrução de vias, monitoramento de áreas de risco e atendimento às famílias afetadas. A recomendação é evitar deslocamentos desnecessários e não atravessar ruas alagadas.

A equipe de reportagem de O DIA aguarda posicionamento oficial das Defesas Civis de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu sobre o volume exato de chuva registrado em cada município para atualizar as informações.