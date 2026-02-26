Audiência atende às exigências da Lei Complementar nº 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2026 11:17

Rio das Ostras - Rio das Ostras abre as contas de 2025 ao público nesta sexta-feira, 27, durante o 63º Fórum Municipal de Planejamento e Orçamento. A audiência acontece das 9h às 12h, na Câmara Municipal, e vai apresentar o balanço fiscal referente ao terceiro quadrimestre do ano passado, período que inclui outubro, novembro e dezembro.

O encontro reúne técnicos e representantes da Secretaria de Fazenda, responsáveis por detalhar o relatório de avaliação das metas fiscais e demonstrar como os recursos públicos foram aplicados nos últimos três meses de 2025. A proposta é mostrar números, esclarecer dados e permitir que a população acompanhe de perto a execução do orçamento municipal.

A audiência atende às exigências da Lei Complementar nº 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo apresente e avalie o cumprimento das metas a cada quadrimestre, em espaço público e aberto ao controle social.

Além da exposição técnica, o fórum também abre espaço para questionamentos e participação da sociedade civil, reforçando o caráter público da prestação de contas. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Bandeirantes, 2.000, paralela à Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Verdes Mares.

Com a realização do 63º Fórum, o município encerra oficialmente o ciclo de prestação de contas de 2025, consolidando os dados financeiros do exercício.