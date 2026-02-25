Equipes de Rio das Ostras e Cabo Frio durante visita técnica para troca de experiências na Vigilância em Saúde - Foto: Divulgação

Equipes de Rio das Ostras e Cabo Frio durante visita técnica para troca de experiências na Vigilância em SaúdeFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 13:22

Rio das Ostras - O Departamento de Vigilância em Saúde de Rio das Ostras recebeu, na terça-feira (24), representantes da Superintendência de Vigilância em Saúde de Cabo Frio interessados em conhecer de perto práticas adotadas pelo município que vêm sendo apontadas como referência no Estado.

A visita técnica reuniu profissionais das duas cidades em uma agenda voltada à apresentação de rotinas, protocolos e estratégias implementadas ao longo do último ano. O encontro teve como foco a troca de experiências e o fortalecimento do diálogo entre as equipes, ampliando a integração regional na área da saúde pública.

Segundo a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, Nirvana Braga, o interesse partiu do reconhecimento estadual ao desempenho do município. De acordo com ela, a Vigilância local passou por um processo de reestruturação, com avanços na organização interna, na qualificação das equipes e na aproximação com a Vigilância Sanitária Estadual.

Nirvana destacou que o intercâmbio é uma oportunidade para compartilhar resultados e, ao mesmo tempo, aprender com outras realidades. Para ela, a construção de políticas públicas mais eficientes depende da cooperação entre os municípios e do alinhamento técnico constante.

A presença da equipe de Cabo Frio reforça o papel de Rio das Ostras no cenário regional e evidencia a importância de iniciativas que buscam aprimorar o monitoramento, a prevenção e o controle de riscos à saúde da população.