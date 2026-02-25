Talentos da Associação Fênix colocam Rio das Ostras no Brasileiro Regional de JudôFoto: Divulgação
Atletas da Associação Fênix representam Rio das Ostras no Brasileiro Regional de Judô
Lavínia e João Pedro sobem ao pódio na Copa Torah e agora representam o município de 27 a 29 de março, em Betim
Atletas da Associação Fênix representam Rio das Ostras no Brasileiro Regional de Judô
Lavínia e João Pedro sobem ao pódio na Copa Torah e agora representam o município de 27 a 29 de março, em Betim
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Rio das Ostras renova uniforme escolar e reforça identidade da rede municipal
Modelo com a Ponte Estaiada como símbolo da cidade aposta em conforto, qualidade e pertencimento para milhares de estudantes
Carteira do Artesão fortalece renda e reconhecimento de 307 trabalhadores em Rio das Ostras
Novo lote amplia alcance da política pública e terceira etapa de cadastramento já tem previsão para março
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.