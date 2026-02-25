Talentos da Associação Fênix colocam Rio das Ostras no Brasileiro Regional de Judô - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 13:21

Rio das Ostras - Lavínia Valentim da Silva e João Pedro Nogueira de Souza Ferreira transformaram esforço em resultado e colocaram Rio das Ostras no mapa do judô nacional. Os dois atletas da Associação Fênix de Atletas Riostrenses conquistaram medalhas na Copa Torah, disputada no último fim de semana, e garantiram vaga no Campeonato Brasileiro Regional, que acontece de 27 a 29 de março, em Betim, Minas Gerais.

Lavínia, da categoria Cadete até 40 quilos, faixa laranja, conquistou a medalha de prata após uma sequência de lutas marcadas por técnica e determinação. João Pedro, que compete na categoria Sub 15 até 73 quilos, também faixa laranja, assegurou o bronze e carimbou sua classificação.

A Copa Torah, organizada pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, foi realizada no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e reuniu atletas de várias idades. A competição teve caráter classificatório, o que aumentou o nível de exigência dentro do tatame.

Agora, a preparação ganha novo ritmo. O Campeonato Brasileiro Regional reunirá os melhores judocas classificados em suas etapas estaduais, elevando o desafio e a visibilidade. Para a equipe riostrense, a vaga representa mais que medalhas. É a chance de medir forças em um palco maior e mostrar que disciplina e dedicação constroem campeões.