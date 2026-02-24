Artesãos recebem Carteira Municipal no Teatro Joel Barcellos e celebram reconhecimento profissional - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 11:07

Rio das Ostras - Artesãos de Rio das Ostras conquistam mais espaço, reconhecimento e oportunidade de renda com a ampliação da Carteira Municipal do Artesão. Com a entrega de 126 novos documentos no Teatro Municipal Joel Barcellos, o município chegou à marca de 307 profissionais formalizados por meio da iniciativa coordenada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura.

No ano passado, 181 trabalhadores já haviam sido contemplados. Agora, a nova etapa consolida a proposta de valorizar quem transforma criatividade em sustento. A carteira funciona como instrumento de formalização, facilita participação em feiras e eventos e ainda garante descontos na compra de matéria-prima em estabelecimentos parceiros.

Durante a cerimônia, a presidente da Fundação, Rosemarie Teixeira, anunciou que o edital para o terceiro lote deve ser publicado em março no Jornal Oficial do município. A proposta é ampliar o número de cadastrados e incentivar capacitação e troca de experiências entre os produtores locais.

A política pública atende pessoas físicas, jurídicas e Microempreendedores Individuais, com idade mínima de 16 anos e residência em Rio das Ostras.

Para quem vive do artesanato há décadas, o documento representa mais que um registro. É reconhecimento. A artesã Aldenair Rangel, que domina técnicas como tricô, tear e vagonite há mais de 20 anos, acredita que a carteira amplia oportunidades e reduz custos com insumos. Já Valdirene Fernandes, que produz semijoias, vê no cadastro um selo que reforça credibilidade e abre novas portas. Angela Laurindo, que trabalha com patchwork e panos de prato, destaca a importância dos descontos para manter a atividade sustentável.

Quem não compareceu à solenidade pode retirar o documento na sede administrativa da Fundação, no prédio Maestro Maurício Libardi Júnior, na Avenida Cristóvão Barcellos, 109, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de documento com foto.

A iniciativa reforça o papel da economia criativa no desenvolvimento local e projeta novos capítulos para o setor no município.