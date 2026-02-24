Artesãos recebem Carteira Municipal no Teatro Joel Barcellos e celebram reconhecimento profissionalFoto: Divulgação
Carteira do Artesão fortalece renda e reconhecimento de 307 trabalhadores em Rio das Ostras
Novo lote amplia alcance da política pública e terceira etapa de cadastramento já tem previsão para março
PM prende trio por tráfico e apreende mais de 150 gramas de drogas em Rio das Ostras
Ação no bairro Cidade Praiana terminou com entorpecentes escondidos em hidrômetro e três homens atrás das grades
Homem com 24 anotações criminais é preso com moto sem placa em Costazul
Suspeito de 24 anos conduzia Yamaha Fazer 250 preta com sinais de adulteração
Rio das Ostras entra em força-tarefa após chuva e ventania
Equipes atuam na retirada de árvores, desobstrução de vias e limpeza em pontos afetados pelo temporal
Rio das Ostras registra alto índice de satisfação e forte impacto econômico no Carnaval 2026
Pesquisa revela que 72% dos turistas vieram do RJ, 84% avaliaram bem a cidade e maioria gastou até R$ 5 mil
Thiago Yyoo transforma orla de Rio das Ostras em mar de foliões no Carnaval 2026
Cantor mineiro comandou trio elétrico para cerca de 60 mil pessoas em Costazul e percorreu cidades da Região dos Lagos
