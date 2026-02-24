Motocicleta sem placa foi apreendida durante ação da PM em CostazulFoto: Divulgação
Homem com 24 anotações criminais é preso com moto sem placa em Costazul
Suspeito de 24 anos conduzia Yamaha Fazer 250 preta com sinais de adulteração
Suspeito de 24 anos conduzia Yamaha Fazer 250 preta com sinais de adulteração
Rio das Ostras entra em força-tarefa após chuva e ventania
Equipes atuam na retirada de árvores, desobstrução de vias e limpeza em pontos afetados pelo temporal
Rio das Ostras registra alto índice de satisfação e forte impacto econômico no Carnaval 2026
Pesquisa revela que 72% dos turistas vieram do RJ, 84% avaliaram bem a cidade e maioria gastou até R$ 5 mil
Thiago Yyoo transforma orla de Rio das Ostras em mar de foliões no Carnaval 2026
Cantor mineiro comandou trio elétrico para cerca de 60 mil pessoas em Costazul e percorreu cidades da Região dos Lagos
Onda abre matrículas e convoca aprovados para garantir vaga em cursos artísticos
Primeira chamada começa nesta segunda, no Centro, e aulas estão previstas para 2 de março
Desconto do IPTU em Rio das Ostras termina no dia 27 e garante 8 por cento de abatimento
Pagamento em cota única inclui redução em taxas de iluminação e coleta de lixo; guias podem ser emitidas pela internet
