Motocicleta sem placa foi apreendida durante ação da PM em CostazulFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 10:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras voltou a registrar ação policial em Costazul com a prisão de um homem de 24 anos flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa. A abordagem ocorreu durante patrulhamento do 32º Batalhão da Polícia Militar, após denúncias sobre um condutor em atitude suspeita pelas ruas do bairro.

Os agentes localizaram o suspeito em uma Yamaha Fazer 250 preta sem identificação. Após a verificação, foi constatado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Segundo a PM, o homem já era conhecido da equipe por envolvimento anterior com o tráfico de drogas no bairro Goiamum.

A ficha criminal do suspeito soma 24 anotações, entre elas tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado, além de outros registros.

Ele foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta ficou apreendida para perícia.