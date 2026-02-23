Contribuintes têm até 27 de fevereiro para quitar tributos com desconto - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/02/2026 10:50

Rio das Ostras - Os contribuintes de Rio das Ostras têm até o dia 27 de fevereiro para garantir 8 por cento de desconto no pagamento em cota única do IPTU 2026. O prazo marca a última oportunidade para quitar o imposto à vista com abatimento no valor total. O benefício também contempla a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Imóveis Não Edificados e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo.

As guias estão disponíveis no portal oficial do município. Para emitir o documento, basta acessar o endereço eletrônico informado pela administração municipal e inserir o número da inscrição imobiliária. A orientação é antecipar a emissão para evitar sobrecarga no sistema nos últimos dias.

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o tributo em até nove vezes, com vencimento da primeira parcela também no dia 27. Nesse formato, não há desconto, e as demais cotas seguem até 30 de outubro.

Outras taxas municipais possuem calendários próprios de parcelamento, como a de Ocupação do Solo Público, Uso do Distrito Industrial, Fiscalização e ISSQN de trabalho pessoal.

O calendário fiscal impacta diretamente o planejamento financeiro das famílias e reforça a importância da organização financeira planejamento tributação.