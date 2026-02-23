Candidatos aprovados devem comparecer à secretaria da Onda com documentação completa - Foto: Ilustração

Candidatos aprovados devem comparecer à secretaria da Onda com documentação completaFoto: Ilustração

Publicado 23/02/2026 10:50

Rio das Ostras - O Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro de Rio das Ostras inicia nesta segunda-feira, 23, o período de matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do processo seletivo de novos alunos. A movimentação na unidade, conhecida como Onda, marca o início de mais um ciclo de formação cultural na cidade.

O atendimento acontece até quarta-feira, 25, das 9h às 19h, na secretaria da escola, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A lista oficial dos classificados foi publicada na edição 1.924 do Jornal Oficial, entre as páginas 125 e 133, disponível no site do município.

De acordo com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, responsável pela gestão da Onda, candidatos que não constam na relação foram reprovados por média inferior a 7 ou desclassificados por ausência nas etapas anteriores.

Para confirmar a vaga, é necessário pagar a taxa de contribuição de R$ 50, em dinheiro ou via Pix, além de apresentar original e cópia de documento de identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado e foto 3x4. Homens entre 18 e 45 anos devem apresentar Certificado Militar.

Cursos de dança e arte dramática exigem atestado médico de aptidão física emitido nos últimos 30 dias. Para canto, instrumento musical e técnico em arte dramática, é obrigatório laudo de videolaringoscopia. Alunos do curso técnico e do preparatório de teatro também precisam entregar histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula.

O calendário escolar prevê o início das aulas em 2 de março. Caso restem vagas, uma segunda chamada será publicada no dia 6 de março. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente na unidade, que oferece atendimento específico para dúvidas nesta segunda, das 9h às 13h.