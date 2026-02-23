Entorpecentes, dinheiro e equipamentos foram apresentados na 128ª DP - Foto: Reprodução

Entorpecentes, dinheiro e equipamentos foram apresentados na 128ª DPFoto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 10:50 | Atualizado 23/02/2026 10:58

Rio das Ostras - A Polícia Militar realizou uma das maiores apreensões de drogas do ano em Rio das Ostras e prendeu dois homens suspeitos de tráfico e associação para o tráfico. A operação resultou na retirada de circulação de mais de 36 mil papelotes de cocaína, além de porções de maconha, dinheiro e equipamentos utilizados na comercialização dos entorpecentes.

A ação foi conduzida por equipes do 32º BPM após denúncia sobre intensa movimentação suspeita em um imóvel conhecido como Bar da Loura, na Rua 100, no bairro Residencial Praia Âncora. Segundo a corporação, ao chegarem ao endereço, os agentes identificaram dois homens próximos a um Volkswagen Fox cinza, em atitude considerada incompatível com a rotina do local.

Durante a abordagem, os policiais localizaram grande quantidade de cocaína no interior do veículo. No total, foram apreendidos 36 mil papelotes da droga, 13 papelotes de maconha, quatro aparelhos celulares, uma máquina de cartão e R$ 1.265 em espécie. A estimativa inicial aponta que o material apreendido ultrapassa R$ 1 milhão em valor de mercado.

No imóvel citado na denúncia, os agentes verificaram que não havia bebidas ou qualquer tipo de mercadoria à venda, o que reforçou a suspeita de que o espaço funcionava exclusivamente como ponto de tráfico. Parte dos entorpecentes e dos objetos apreendidos também estava no interior do estabelecimento.

Outras pessoas foram levadas à delegacia para averiguação, mas dois homens permaneceram presos e foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. Todo o material foi encaminhado para a 128ª DP, onde a ocorrência foi registrada e os acusados ficaram à disposição da Justiça. O caso aconteceu na noite do dia 19.