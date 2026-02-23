Trabalhadores procuram o Banco de Empregos em busca de recolocação e primeiro trabalho - Foto: Divulgação

Trabalhadores procuram o Banco de Empregos em busca de recolocação e primeiro trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 10:50

Rio das Ostras - O Banco de Empregos de Rio das Ostras abriu a semana com 575 oportunidades para quem busca trabalho ou recolocação no mercado. As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, do primeiro emprego a funções que exigem prática comprovada.

Entre os destaques estão 27 vagas para motorista de ônibus urbano, 30 para atendente de restaurante, 20 para a mesma função em outra demanda, cinco para repositor, três para entregador, duas para assistente de solda e duas para cozinheira. O painel é atualizado conforme a demanda das empresas parceiras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para se candidatar, o interessado precisa apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados de qualificação, caso possua.

A lista completa de funções e exigências está disponível no portal oficial do município. A iniciativa reforça emprego renda oportunidade e amplia o acesso da população às vagas formais na cidade.