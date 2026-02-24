Equipes municipais atuam na retirada de árvores e desobstrução de ruas após temporal em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 10:54 | Atualizado 24/02/2026 10:54

Rio das Ostras - Rio das Ostras amanheceu em ritmo de reconstrução depois da chuva intensa e dos ventos fortes que atingiram o município no domingo (22). Ruas com galhos espalhados, árvores caídas e vias parcialmente interditadas exigiram resposta rápida das equipes de serviços públicos logo nas primeiras horas da semana.

As frentes de trabalho se concentraram na limpeza urbana, remoção de árvores que bloquearam passagens e poda preventiva daquelas que apresentavam risco. Máquinas e caminhões foram mobilizados para garantir segurança e restabelecer a circulação de veículos e pedestres nas áreas mais impactadas.

A ação busca reduzir transtornos e devolver a normalidade aos bairros atingidos. Segundo a administração municipal, as equipes seguem de prontidão para atender novas ocorrências relacionadas ao temporal.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas pelos telefones 22 2760 8394, que também funciona como WhatsApp, e 199. O SAMU pode ser acionado pelo 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.