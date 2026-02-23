Movimento intenso no Carnaval 2026 reforçou o potencial turístico e econômico de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Rio das Ostras registra alto índice de satisfação e forte impacto econômico no Carnaval 2026
Pesquisa revela que 72% dos turistas vieram do RJ, 84% avaliaram bem a cidade e maioria gastou até R$ 5 mil
Thiago Yyoo transforma orla de Rio das Ostras em mar de foliões no Carnaval 2026
Cantor mineiro comandou trio elétrico para cerca de 60 mil pessoas em Costazul e percorreu cidades da Região dos Lagos
Onda abre matrículas e convoca aprovados para garantir vaga em cursos artísticos
Primeira chamada começa nesta segunda, no Centro, e aulas estão previstas para 2 de março
Desconto do IPTU em Rio das Ostras termina no dia 27 e garante 8 por cento de abatimento
Pagamento em cota única inclui redução em taxas de iluminação e coleta de lixo; guias podem ser emitidas pela internet
Rio das Ostras inicia a semana com 575 vagas abertas no Banco de Empregos
Oportunidades contemplam áreas como transporte, alimentação e comércio; atendimento é presencial no Âncora
PM apreende mais de 36 mil papelotes de cocaína e prende dois homens em Rio das Ostras
Droga avaliada em cerca de R$ 1 milhão estava em carro e imóvel usado como ponto de venda no Praia Âncora
