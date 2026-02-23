Movimento intenso no Carnaval 2026 reforçou o potencial turístico e econômico de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/02/2026 11:39

Rio das Ostras - Rio das Ostras confirmou no Carnaval 2026 sua força como destino turístico e econômico. Levantamento divulgado após o feriadão mostra que a cidade recebeu visitantes majoritariamente do Estado do Rio, com perfil jovem, alto índice de satisfação e gasto significativo durante a estadia.

A pesquisa foi realizada por meio de questionário online acessado por QR Code disponível nos quiosques, em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o Convention & Visitors Bureau. O objetivo foi mapear turistas com 18 anos ou mais, entender hábitos de consumo e avaliar a experiência no município.

Os dados apontam que 72% dos visitantes vieram de cidades fluminenses, como Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Volta Redonda, Cabo Frio, Campos e Saquarema. Minas Gerais aparece em seguida, com 14%, principalmente de Juiz de Fora, São João del Rei e Matipó. São Paulo, Maranhão e Piauí registraram 2% cada.

A faixa etária predominante foi de 18 a 35 anos, representando 46% do público. O principal motivo da visita foi a programação de Carnaval, citada por 38%, seguida pelo reencontro com amigos e familiares, com 32%. Outros 20% vieram pelos atrativos naturais e 10% pelos shows.

O carro próprio foi o meio de transporte de 64% dos turistas. A rede hoteleira registrou 80% de ocupação, mas 65% optaram por hospedagem em casas de amigos, parentes ou imóveis próprios. Apenas 14% utilizaram hotéis e pousadas.

O consumo nos quiosques alcançou 82% dos entrevistados. A experiência recebeu nota 4 ou 5 para 84% do público. A sensação de segurança também foi destaque, com 84% classificando a cidade como segura ou muito segura.

Em relação aos gastos, 42% declararam despesas entre R$ 2.500 e R$ 5.000, enquanto 20% afirmaram ter investido mais de R$ 5.000 no período. Entre os pontos a melhorar, 28% citaram infraestrutura urbana e 18% mencionaram transporte público.