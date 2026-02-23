Multidão acompanhou o trio de Thiago Yyoo pela orla de Costazul durante o Bloco dos Patinhos - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:00

Rio das Ostras - Thiago Yyoo colocou 60 mil pessoas para cantar e dançar na orla de Costazul, em Rio das Ostras, durante o desfile do Bloco dos Patinhos no Carnaval 2026. O cantor mineiro confirmou a força do axé fora da Bahia e transformou a avenida em um verdadeiro corredor da folia, segundo estimativa da organização do evento.

O artista comandou o bloco pelo quarto ano consecutivo na cidade. Do alto do trio elétrico, puxou sucessos e manteve o público em ritmo acelerado do início ao fim do percurso. Foliões de diferentes idades acompanharam o desfile, muitos fantasiados e em clima de celebração.

A maratona começou na sexta-feira em Rio Bonito. No sábado, Yyoo subiu ao palco na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Depois de arrastar a multidão em Rio das Ostras no domingo, seguiu para Barra de São João na segunda-feira, onde reuniu cerca de 30 mil pessoas. O encerramento aconteceu na terça-feira em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo.

A produção envolveu mais de 15 profissionais diretamente na organização. Os figurinos tiveram assinatura da Kelvin Produções, com traje especial criado por Deize Mello para o desfile em Rio das Ostras.

Intérprete de Baianidade Nagô em nova versão, Thiago Yyoo lançou recentemente um remix da faixa em parceria com DJs. A música ganhou destaque nacional ao ser exibida no programa Mais Você. Segundo dados divulgados por sua equipe, o cantor ultrapassa 3 milhões de acessos nas plataformas digitais e já dividiu palco com nomes como Anitta, Gusttavo Lima e Tomate.

O resultado da turnê reforça público turismo cultura e consolida o Carnaval da Região dos Lagos como vitrine para artistas de diferentes estilos.