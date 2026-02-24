Drogas estavam escondidas em hidrômetro e próximo a árvore no bairro Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Drogas estavam escondidas em hidrômetro e próximo a árvore no bairro Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 11:02

Rio das Ostras - Rio das Ostras teve mais uma ação contra o tráfico no bairro Cidade Praiana. Policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar prenderam três homens suspeitos de envolvimento com a venda de drogas após flagra durante patrulhamento de rotina.

A equipe percebeu um homem em atitude considerada suspeita retirando algo de uma sacola escondida dentro de um hidrômetro antes de entrar em um estabelecimento comercial. A movimentação chamou atenção e motivou a abordagem.

No local, os policiais encontraram três homens que faziam uso de entorpecentes. Segundo a PM, eles admitiram participação no tráfico e indicaram onde parte do material estava escondida. Durante as buscas, foram apreendidos 21 sacolés de maconha e três tubos plásticos de cocaína, totalizando 154,2 gramas, além de três celulares e uma chave de motocicleta.

Dois dos detidos, de 22 e 23 anos, já possuíam anotações por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores. O terceiro não tinha antecedentes.

O trio foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico.