Ação é vista como um avanço na valorização dos estudantes e no fortalecimento do ambiente escolar
O lançamento mobilizou a comunidade escolar e destacou uma proposta que vai além da padronização. O uniforme foi planejado para oferecer resistência, conforto térmico e durabilidade. O tecido escolhido promete suportar a rotina intensa das salas de aula e das atividades externas, além de evitar transparência e garantir melhor acabamento. Cada estudante recebe peças no tamanho adequado, respeitando as diferentes faixas etárias.
Entre as novidades está a inclusão de calça jeans para os alunos do 6º ao 9º ano, ampliando as opções e acompanhando o perfil dos adolescentes. Também há versões adaptadas para períodos de calor e frio, medida que considera as variações climáticas do município.
Ao lado da secretária de Educação, Marcelle Martins, o prefeito ressaltou que a entrega representa mais do que vestuário escolar. Segundo ele, o uniforme simboliza igualdade, organização e segurança dentro e fora das unidades de ensino. A padronização facilita a identificação dos estudantes e contribui para um ambiente mais acolhedor.
A gestão informou que os trâmites administrativos foram organizados com antecedência para assegurar a produção e a distribuição dentro do calendário escolar. A meta é tornar a entrega anual uma prática fixa no início de cada ano letivo, garantindo previsibilidade às famílias.
Para pais e responsáveis, a iniciativa representa economia no orçamento doméstico. Para os alunos, significa pertencimento e orgulho de vestir as cores da cidade. A nova identidade visual chega às escolas como símbolo de cuidado com a educação e valorização da comunidade escolar.
