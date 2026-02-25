Reunião com representantes da Costa do Sol debate qualificação e fortalecimento do turismo regional - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 13:22

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou na rota das discussões estratégicas sobre o futuro do turismo regional. Representantes do município participaram, na última semana, de uma reunião com o Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol, o Condetur, para tratar da implantação de cursos de qualificação profissional voltados ao setor.

O encontro apresentou o programa Qualificatur, proposta que prevê capacitação nas áreas de hotelaria e gastronomia, dois dos pilares da economia turística local. A iniciativa busca preparar trabalhadores para atender melhor moradores e visitantes, ampliando a competitividade da cidade dentro do cenário estadual.

Entre os cursos previstos estão formações para camareiro, governante, garçom, bartender e recepcionista de hotel. A programação inclui ainda aulas de espanhol e produção de eventos. As capacitações devem ocorrer em formato híbrido, com atividades presenciais e online, ampliando o alcance da iniciativa.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, a qualificação da mão de obra é etapa fundamental para consolidar a Costa do Sol como destino estruturado e competitivo. Ele destacou que o planejamento segue as diretrizes da Lei Geral do Turismo, que estimula a regionalização e o fortalecimento integrado dos municípios.

Também participaram da reunião o presidente do Condetur, Marcos Navega, além de representantes técnicos das áreas de turismo, gestão pública e desenvolvimento econômico. A articulação entre cidades reforça a aposta na profissionalização como caminho para elevar o padrão dos serviços e impulsionar o setor.