Rio das Ostras mira qualificação para fortalecer turismo na Costa do Sol
Município debate cursos para hotelaria e gastronomia e aposta na profissionalização como estratégia de crescimento
Rio das Ostras vira referência e recebe equipe de Cabo Frio para troca de experiências em Vigilância em Saúde
Município abre portas para apresentar avanços técnicos e fortalecer integração regional na área da saúde pública
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Atletas da Associação Fênix representam Rio das Ostras no Brasileiro Regional de Judô
Lavínia e João Pedro sobem ao pódio na Copa Torah e agora representam o município de 27 a 29 de março, em Betim
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
