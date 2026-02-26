Inscrições para processo seletivo da Saúde serão realizadas exclusivamente pela internetFoto: Ilustração
Rio das Ostras abre 160 vagas temporárias na Saúde com inscrições online
Processo seletivo contempla técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas; cadastro de reserva também será formado
Denúncia anônima resulta em apreensão de drogas em Rio das Ostras
Material foi recolhido no bairro Nova Aliança e encaminhado à 128ª DP; ninguém foi preso na ação
Rio das Ostras cria grupo técnico para ampliar controle sobre emendas parlamentares
Município atende deliberação do TCE-RJ e prepara plano para reforçar transparência e rastreabilidade dos recursos
Rio das Ostras apresenta balanço fiscal de 2025 em audiência pública nesta sexta
63º Fórum de Planejamento e Orçamento detalha metas fiscais e execução financeira do último quadrimestre
Justiça determina demolição de quiosque em área ambiental
Demolição é resultado de processo que tramita desde 1990 na Justiça
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
