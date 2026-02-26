Inscrições para processo seletivo da Saúde serão realizadas exclusivamente pela internet - Foto: Ilustração

Inscrições para processo seletivo da Saúde serão realizadas exclusivamente pela internetFoto: Ilustração

Publicado 26/02/2026 11:33

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai reforçar a rede municipal de Saúde com a contratação temporária de 160 profissionais. O processo seletivo anunciado pelo município prevê vagas para técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas, além de formação de cadastro de reserva, com o objetivo de manter o atendimento nas unidades públicas em pleno funcionamento.

As inscrições começam às 8h desta segunda-feira, 2 de março, e seguem até as 23h59 de terça-feira, 3. Todo o procedimento será feito exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da administração municipal.

De acordo com o edital, cada candidato poderá concorrer a apenas um dos três cargos. Caso seja identificada mais de uma inscrição para a mesma pessoa, haverá desclassificação automática. A seleção será realizada por análise de títulos, com pontuação atribuída à formação acadêmica, cursos complementares e experiência profissional comprovada no ato da inscrição.

O edital completo está disponível na edição 1.926 do Jornal Oficial do Município, publicada em 23 de fevereiro de 2026. O documento detalha requisitos, atribuições dos cargos e lista de documentos exigidos. A orientação é que os interessados leiam atentamente todas as regras antes de concluir o cadastro, para evitar erros que possam comprometer a participação.