Administração municipal estruturou um grupo de trabalho intersetorial para acompanhar, fiscalizar e dar mais transparência à execução das chamadasFoto: Reprodução
Rio das Ostras cria grupo técnico para ampliar controle sobre emendas parlamentares
Município atende deliberação do TCE-RJ e prepara plano para reforçar transparência e rastreabilidade dos recursos
Rio das Ostras cria grupo técnico para ampliar controle sobre emendas parlamentares
Município atende deliberação do TCE-RJ e prepara plano para reforçar transparência e rastreabilidade dos recursos
Rio das Ostras apresenta balanço fiscal de 2025 em audiência pública nesta sexta
63º Fórum de Planejamento e Orçamento detalha metas fiscais e execução financeira do último quadrimestre
Justiça determina demolição de quiosque em área ambiental
Demolição é resultado de processo que tramita desde 1990 na Justiça
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Rio das Ostras mira qualificação para fortalecer turismo na Costa do Sol
Município debate cursos para hotelaria e gastronomia e aposta na profissionalização como estratégia de crescimento
Rio das Ostras vira referência e recebe equipe de Cabo Frio para troca de experiências em Vigilância em Saúde
Município abre portas para apresentar avanços técnicos e fortalecer integração regional na área da saúde pública
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.