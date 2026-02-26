Drogas e rádios comunicadores foram apreendidos e apresentados na delegacia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:29

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º BPM realizaram uma grande apreensão de drogas na noite de terça-feira, 24, no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras. A ação ocorreu após uma denúncia anônima indicar a existência de um ponto de venda de entorpecentes na região.

A equipe de motopatrulha recebeu as informações por volta das 21h30 e seguiu até o endereço citado, que não foi divulgado. No local, os agentes encontraram diferentes tipos de drogas e materiais utilizados no comércio ilegal. Entre os itens recolhidos estavam haxixe, tabletes e trouxinhas de maconha, pedras de crack e rádios comunicadores usados para facilitar a comunicação entre suspeitos. A quantidade exata do material não foi informada pela corporação.

Apesar da apreensão, ninguém foi detido durante a operação. Todo o material foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia Civil de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado e os entorpecentes permaneceram apreendidos.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a ação integra o trabalho permanente de enfrentamento ao tráfico na cidade, com foco na retirada de drogas de circulação e na preservação da segurança da população.