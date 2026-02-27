Máquinas e agentes atuam em áreas alagadas após chuva histórica atingir a cidade - Foto: Reprodução Drone

Publicado 27/02/2026 14:37

Rio das Ostras - Rio das Ostras enfrentou uma das chuvas mais intensas dos últimos anos e viu bairros inteiros ficarem debaixo d’água em questão de minutos. O temporal, que começou na tarde de quinta-feira, 26, despejou cerca de 140 milímetros em apenas uma hora, segundo o município, volume considerado muito acima do esperado e suficiente para provocar alagamentos em ruas, residências e até prédios públicos.

Equipes da Coordenadoria de Defesa Civil e das secretarias de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Segurança Pública atuaram durante a madrugada e seguiram nas ruas ao longo desta sexta-feira, 27. Máquinas, viaturas e agentes foram direcionados para áreas críticas, com prioridade no atendimento a ocorrências emergenciais e monitoramento de pontos de risco.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Carlos Augusto afirmou que o trabalho ocorreu de forma ininterrupta, com foco na proteção de vidas e na redução dos impactos causados pelo grande volume de água. Ele reforçou o pedido para que moradores evitem sair de casa, não atravessem áreas alagadas e permaneçam em locais seguros.

De acordo com a administração municipal, o acumulado expressivo afetou milhares de moradores e exigiu resposta rápida das equipes técnicas. A Defesa Civil funciona 24 horas e pode ser acionada pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 2760 8394. Em casos de emergência médica, o SAMU atende pelo 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A cidade segue em estado de atenção, com monitoramento constante das áreas mais vulneráveis.