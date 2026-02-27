Máquinas e agentes atuam em áreas alagadas após chuva histórica atingir a cidadeFoto: Reprodução Drone
Temporal despeja 140 mm em uma hora e mobiliza força-tarefa em Rio das Ostras
Volume de chuva acima do esperado provoca alagamentos em diversos bairros e coloca equipes nas ruas durante toda a madrugada
Chuva fecha UBSs em Rio das Ostras e mantém emergência como prioridade
Unidades básicas suspendem atendimento por falta de acesso e energia; serviços de urgência seguem abertos
Temporal despeja 140 mm em uma hora e mobiliza força-tarefa em Rio das Ostras
Volume de chuva acima do esperado provoca alagamentos em diversos bairros e coloca equipes nas ruas durante toda a madrugada
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Temporal castiga Rio das Ostras, Macaé e Casimiro e deixa população em alerta
Chuvas acima do esperado provocam alagamentos, suspensão de aulas e força-tarefa das prefeituras para reduzir impactos
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Rio das Ostras abre 160 vagas temporárias na Saúde com inscrições online
Processo seletivo contempla técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas; cadastro de reserva também será formado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.