Rio das Ostras - Rio das Ostras viveu na quinta-feira (26), uma ação decisiva da Polícia Civil contra crimes que atingem o que a cidade tem de mais precioso: suas crianças. Um casal foi preso suspeito de aliciar menores para o envio de imagens íntimas mediante pagamento em dinheiro. Um dos investigados também responde por abuso sexual contra dois irmãos.
A apuração começou em 2024, quando um pai procurou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima para relatar que o filho, então com cerca de 12 anos, e um colega estavam sendo abordados por um homem que se apresentava como advogado e mantinha escritório próximo à escola das vítimas. Segundo a investigação, valores eram transferidos aos meninos em troca das imagens.
Com autorização judicial, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel ligado ao suspeito. No endereço, uma kitnet de dois pavimentos, o homem não foi localizado, mas uma mulher recebeu os policiais. Durante a diligência, um menino de 7 anos demonstrou nervosismo ao ouvir o nome do investigado e relatou ter sido vítima de violência, assim como o irmão mais novo.
As investigações apontam que o próprio comparsa do suspeito já o havia acusado anteriormente de violência sexual. O caso segue sob responsabilidade da especializada.
Legenda Imóvel alvo de mandado de busca em Rio das Ostras foi vistoriado por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.