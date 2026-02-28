Obras produzidas com madeira reciclada e tinta de terra convidam o público a refletir sobre natureza e ancestralidade - Foto: Divulgação

Obras produzidas com madeira reciclada e tinta de terra convidam o público a refletir sobre natureza e ancestralidadeFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 10:46

Rio das Ostras - Higor Rocha transforma descarte em poesia visual e leva para o Centro de Rio das Ostras uma exposição que mistura espiritualidade, sustentabilidade e memória afetiva. Em cartaz na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, a mostra JuraMidam apresenta uma série de trabalhos autorais produzidos com madeira reciclada e tintas feitas a partir da terra.

A proposta vai além da estética. O artista presta homenagem a Mestre Raimundo Irineu Serra e conduz o visitante por uma experiência que conecta passado e futuro em uma mesma narrativa. Cada peça carrega símbolos, texturas e referências que dialogam com a natureza e com saberes tradicionais.

A madeira reaproveitada ganha novo significado nas mãos de Rocha. A tinta de terra reforça a ideia de retorno às origens. Entre os destaques está a técnica String Art, conhecida por seu uso pedagógico na matemática e reinventada na exposição como linguagem artística. As linhas entrelaçadas formam desenhos inspirados em padrões naturais e grafismos ancestrais, além de resgatar lembranças da infância.

A exposição também tem caráter solidário. Parte dos recursos obtidos com a venda das obras é destinada a projetos sociais coordenados pelo próprio artista em diferentes comunidades.

A visitação segue até 21 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 13h às 17h. A entrada é gratuita.