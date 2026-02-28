Educadores participam de encontros formativos voltados ao desenvolvimento da linguagem na infância - Foto: Divulgação

Educadores participam de encontros formativos voltados ao desenvolvimento da linguagem na infânciaFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 10:47

Rio das Ostras - A Secretaria de Educação de Rio das Ostras iniciou, em fevereiro, uma nova etapa de qualificação voltada aos professores da Educação Infantil. O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, conhecido como ProLEEI, reúne profissionais da rede municipal em uma jornada de formação continuada que coloca a infância no centro do processo de aprendizagem.

Coordenado pelo Núcleo de Gestão Pedagógica, o curso é direcionado especialmente aos educadores da pré-escola e tem como foco o fortalecimento das práticas relacionadas à linguagem oral, leitura e escrita. A proposta respeita as características da infância e valoriza os direitos de aprendizagem das crianças nos primeiros anos escolares.

Durante os primeiros encontros, os professores participaram de momentos de acolhimento, estudo teórico e reflexão sobre a prática em sala de aula. A troca de experiências entre os participantes marcou o início da formação, que segue até outubro de 2026.

O ProLEEI integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e busca consolidar bases sólidas para o desenvolvimento educacional desde cedo. A expectativa é ampliar o repertório pedagógico dos profissionais e contribuir para que cada criança avance no tempo certo, com segurança e estímulo adequado.